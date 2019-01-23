Son Dakika Haberleri: İstok, Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Toplandı

İstok, Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Toplandı

1 saat önce

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Ocak Ayı Toplantısı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İstok, Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Toplandı, System.String[]
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Ocak Ayı Toplantısı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesinin ev sahipliğinde gerçekleşti.

Ülkü Grup'ta düzenlenen toplantıya İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve İSTOK bileşeni 66 STK Başkan ve temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü, "Zaman ayrışma değil, birlik olma zamanıdır. Buna güzel bir örnek olarak İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) 66 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirmektedir. İSTOK üyeleri olarak hepimize, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu dayanışma ruhunu bozmadan, birbirimizi ötekileştirmeden sorunların çözümü noktasında bu kültürel yapıyı, demokratik kültürü inşa edebilirsek bu ülkemizin hayrına olacak bir durumdur" dedi.

STK'lara büyük görevler düştüğünü söyleyen İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen de "Ülkemizin gelişmesi kalkınması birlik ve beraberliği için sivil toplum örgütleri çok önem arz etmektedir. Bu bilinçle İSTOK bileşenleri adına hareket ediyoruz" ifadelerini kullandı. Toplantı sonunda İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen, ev sahipliğinden dolayı MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü'ye teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İzmir, Ekonomi
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