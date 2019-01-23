Son Dakika Haberleri: İstok Ocak Ayı Toplantısı Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Yapıldı

İstok Ocak Ayı Toplantısı Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Yapıldı

1 saat önce

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ocak ayı toplantısı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İstok Ocak Ayı Toplantısı Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Yapıldı, System.String[]
İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ocak ayı toplantısı, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşti.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) ocak ayı toplantısını yaptı. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi'nin ev sahipliğindeki toplantıya, İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen, MÜSİAD İzmir Başkanı Ümit Ülkü ve İSTOK bileşeni 66 STK Başkan ve temsilcisi katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Ümit Ülkü, "Zaman ayrışma değil, birlik olma zamanıdır" dedi. Ülkü, İSTOK'un 66 sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdiğini ifade ederek, "İSTOK üyeleri olarak hepimize, birlik ve beraberliğin sağlanmasında büyük bir sorumluluk düşmektedir. Bu dayanışma ruhunu bozmadan, birbirimizi ötekileştirmeden sorunların çözümü noktasında bu kültürel yapıyı, demokratik kültürü inşa edebilirsek bu ülkemizin hayrına olacak bir durumdur" dedi.

Sivil toplum kuruluşlarına büyük görevler düştüğünün ifade eden İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen de yaptığı konuşmada, "Ülkemizin gelişmesi kalkınması birlik ve beraberliği için sivil toplum örgütleri çok önem arz etmektedir. Bu bilinçle İSTOK bileşenleri adına hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. Toplantı sonunda İSTOK Dönem Başkanı Ali Köstepen, ev sahipliğinden dolayı Ümit Ülkü'ye teşekkür etti. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 12:01 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Voleybol Maçında Antrenöre Terlikli Tepki Tüketici Güven Endeksi Ocak'ta Azaldı

Cinsel Taciz Sanığı Tahliye Edildi G.Saraylı Yönetici Abdurrahim Albayrak: Transfer Yapacağız, Olumsuz Bir Durum Yok
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.1.2019 13:42:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İstok Ocak Ayı Toplantısı Müsiad İzmir'in Ev Sahipliğinde Yapıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]