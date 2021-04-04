İSTOK'tan 103 emekli amiralin bildirisine kınama - Son Dakika

İSTOK'tan 103 emekli amiralin bildirisine kınama

04.04.2021 13:48
İSTOK'tan 103 emekli amiralin bildirisine kınama, System.String[]

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Ali Mamak, 103 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö' bildirisini kınayarak, "28 Şubat zihniyeti tarihimizin karanlık sayfalarında kalmaya mahküm olmuş, bu mahkumiyet onların boyunlarında kıyamete kadar asılı kalacaktır" dedi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Ali Mamak, 103 emekli amiralin yayımladığı 'Montrö' bildirisini kınayarak, "28 Şubat zihniyeti tarihimizin karanlık sayfalarında kalmaya mahküm olmuş, bu mahkumiyet onların boyunlarında kıyamete kadar asılı kalacaktır" dedi.

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) Dönem Başkanı Ali Mamak, 103 emekli amiralin ortak imzasıyla yayımlanan 'Montrö' bildirisine kınama mesajı yayımladı. Ali Mamak, bildirinin milli iradeyi hedef alan eski Türkiye'nin düşünce artığı, siyasete yön vermeyi amaçlayan 103 emekli amiral tarafından yapıldığını vurgulayarak, "28 Şubat 1997 tarihinde Mili Güvenlik Kurulu Olağanüstü Toplantısında aldıkları kararlarla devletin yönetim mekanizmalarını zulme dönüştüren halen zihinlerimizde olduğu üzerine ise 15 Temmuz hain darbe girişiminde ortaya çıkan şanlı ordumuzun itibarına suikast düzenleyen ki dün olduğu gibi bugün de millete rağmen millet adına açıklama yapan bildiri yayınlayan 103 Emekli Amirali kınıyoruz. Unutulmasın ki 28 Şubat zihniyeti tarihimizin karanlık sayfalarında kalmaya mahküm olmuş, bu mahkumiyet onların boyunlarında kıyamete kadar asılı kalacaktır" dedi.

"Geçmişi unutmamızı istemektedirler"

15 Temmuz'da yapılan hain saldırının asırlar geçse de Türk milleti tarafından unutulmayacağını belirten Mamak, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Dün; "Batı çalışma grubu" ile okulları, vakıfları ve dernekleri kıskaca alıp, bazılarını kapatmışlar, dindar insanları tasfiye etmişlerdir. Kısacası; Kadrolarıyla devletin önemli organlarına hakim olan 28 Şubat darbecileri, "İrticayla mücadele" kılıfıyla, milletimize düşmanlık yapmışlardır. Maalesef ki günümüzde halen bu zihniyetin devamı 103 Emekli Amiral aktör, geçmişi unutmamızı istemektedirler. Bizler biliyoruz ki unutur ya da unutturulursak 1997 Türkiye' sine geri döneceğimizi iyi bilmekteyiz. Ordumuzun ve milli iradenin yanında olan sivil toplum kuruluşlarımızı ve vatandaşlarımızı, milli iradeyi vesayet altına alabilecek, tüm oluşum ve güç odakları karşısında, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğimize sahip çıkmaya davet eder, saygılarımızı sunarız." - İZMİR

İSTOK'tan 103 emekli amiralin bildirisine kınama

Sivil Toplum Kuruluşları, 28 Şubat, Emekli, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İSTOK'tan 103 emekli amiralin bildirisine kınama - Son Dakika


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