İSTOK'tan AFAD'a teşekkür - Son Dakika

İzmir Sivil Toplum Kuruluşları Platformu (İSTOK) İzmir'deki depremin ardından yaptığı çalışmalar dolayısıyla AFAD'a teşekkür etti.

İSTOK'tan yapılan açıklamada, depremin ardından AFAD koordinasyonundaki çalışmaların uyumlu şekilde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Olumsuzluklara karşı önleme çalışması yaparak belli binaların boşaltılması, yaşanan afete müdahale edilmesi ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının süratle tamamlanması için Valilik, Belediye, sivil toplum kuruluşları ve özel kurumlar ile gönüllü vatandaşlar arasında uyum içerisinde çalışılması adına koordinasyonu sağlayan AFAD'a teşekkür ederiz. Yazılı, görsel ve sosyal medya ile tüm iletişim araçlarından tek yetkili olarak AFAD'ın açıklama yapmasının da hayati bir önem taşıdığı kanaatindeyiz."