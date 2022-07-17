KIRKLARELİ - Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen yaban mersininde hasat başladı - Son Dakika
Üye Girişi

KIRKLARELİ - Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen yaban mersininde hasat başladı

17.07.2022 11:02

Kırklareli'nde son yıllarda ekim alanı artan yaban mersini hasat ediliyor.

Kırklareli'nde son yıllarda ekim alanı artan yaban mersini hasat ediliyor.

Kentte 8 yıl önce 1 dekarlık deneme alanında başlayan yaban mersini üretimi yıldan yıla artarak devam ediyor. 2014 yılından sonra her yıl katlanarak artan yaban mersini ekim alanı, bu yıl 260 dekara çıktı.

Istranca Dağları'nın etekleri, düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sayesinde yaban mersini ağaçlarıyla doldu.

Çiftçiler, buğday, ayçiçeği gibi ürünlerin ekilemediği arazileri özellikle meyve suyu yapımında kullanılan yaban mersini üretimi için değerlendiriyor.

Demirköy ilçesine bağlı Hamdibey köyü de yaban mersini üretimi yapılan alanların başında geliyor. Köyde şu anda 110 dekarlık arazisinde üretim yapan 74 yaşındaki Bahtiyar Gürdal, atıl durumdaki arazisinin değerlendirilmesi ve yüksek gelir getirmesi nedeniyle 8 yıl önce yaban mersini üretmeye başladı.

Gürdal, AA muhabirine, hasadı başlayan yaban mersininde dekar başına 600 kilogram verim elde edildiğini söyledi.

Toplanan ürünün günlük satıldığını aktaran Gürdal, "15 gün daha hasat çalışmalarının süreceğini tahmin ediyoruz. Bu sene ürün oldukça iyi. Kalite olarak renk, tat ve aroma olarak mükemmel. Geçen yıla göre bu yıl çok başarılıyız. Rekoltemiz çok yüksek." dedi.

Gürdal, meyvenin hasadını köylü kadınlara yaptırdıklarına değinerek, hasatta görev alan kadınların bu sayede aile bütçelerine de önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Hasat yapan kadınlardan Hatice Özay da sabah erken saatte başladıkları mesailerini gün boyu sürdürdüklerini anlattı.

Her gün 25 kadın ile günlük 600 kilogram dolayında meyve topladıklarını vurgulayan Özay, "Ben burada çalışırken para bile aklıma gelmiyor. 8 yıldır çalışıyorum, işimi severek yapıyorum. Köy kadınlarının neredeyse tamamı hasatta çalışıyor." diye konuştu.

Kadınlardan Aynur Gürdal da yaban mersininde hasat zamanı geldiğinde aile bütçelerine katkı sağladıklarını dile getirdi.

YORUMLAR
500
KIRKLARELİ - Trakya çiftçisi hasat mesaisinde sona yaklaştı KIRKLARELİ - Trakya çiftçisi hasat mesaisinde sona yaklaştı Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı Sulama kanalına düşen yavru yaban keçisini çiftçi kurtardı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen yaban mersininde hasat başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:43 Galatasaray, Benfica'dan Seferovic'i kadrosuna kattı! 15 maçta forma giyerse bonservisi de alınacak
11:41 Konyaspor'dan forvete yıldız takviyesi! Dünyaca ünlü golcü Pato'nun transferinde sona gelindi
11:40 ABD'de korkunç görüntüler! Nehre düşen kadın timsahlar tarafından saniyeler içerisinde parçalandı
11:28 Gelin ve damadın düğündeki erotik dansı ortalğı karıştırdı! O anları gören kaynana adeta yüz felci geçirdi
11:22 Burak Yılmaz'dan Süper Lig yorumu: Fenerbahçe'nin harika bir hocası var, şampiyonluk için ciddi avantajlılar
10:09 İki gencin birbirine girdiği kavgaya anneden müdahale! Oğlunun koruyan anne, saldırgan genci kovalayıp sopayla dövdü
10:07 MİT'ten Irak'ın kuzeyinde nokta operasyon! PKK'nın sözde üst düzey yöneticisi İzzettin İnan etkisiz hale getirildi
09:26 AK Parti "Yüz Yüze 100 Gün" konseptiyle sahaya iniyor! Her semtte vatandaşla buluşma programı hazırlanacak
09:25 KYK borçlusu gençlerin gözü kulağı Kabine toplantısına çevrildi! Düzenlemenin detayları yarın açıklanacak
08:16 Kayseri'de feci trafik kazası! Yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu çok sayıda yolcu yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2022 11:49:55. #1.12#
SON DAKİKA: KIRKLARELİ - Istranca Dağları eteklerinde yetiştirilen yaban mersininde hasat başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement