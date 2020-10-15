Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2) - Son Dakika

"Üzüm kenti" olarak anılan Kırklareli'nin bağlarında hasat telaşı devam ediyor.

Eski adı "üzüm kent" anlamına gelen Lozengrad olan ve Evliya Çelebi'nin bağların çokluğundan bahsettiği Kırklareli'ndeki bağlarda hasat heyecanı yaşanıyor.

Lezzetiyle Türkiye'nin dört bir yanından alıcısı bulunan üzümleri kadınlar hasat ediyor.

Bağ bozumu için çevre illerden traktörleri ya da bölgede "pır pır" denilen tarım aracı ile kente gelen kadınlar, gün doğumunun ilk dakikalarında işlerini öğleye bırakmadan bitirmenin telaşıyla bağlara giriyor.

Kadınlar zaman zaman türkülerle eğlenirken, bazen acılar üzerine yakılan türkülerde hüzünleniyor.

Öğle saatinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri bağların arasında hep birlikte yiyen kadınlar, odun ateşinde hazırladıkları çayı yudumlayarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.

Ardından üzümler kasalarda toplanarak kamyonlara yükleniyor. Bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı sofralık olarak, bir kısmı ise hardaliye yapımında kullanılıyor.

Kırklareli'nde bağ bozumu mesaisi ekim sonuna kadar devam ediyor.

"Bazen zorlu, bazen eğlenceli oluyor"

Üzüm toplayan kadınlardan Gülten Şişko, AA muhabirine, sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladıklarını belirterek, her işin olduğu gibi tarım işçiliğinin de zorlukları bulunduğunu söyledi.

Bağlarda çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlatan Şişko, çalışmaktan keyif aldıklarını dile getirdi.

Hasat zamanını dört gözle beklediklerini aktaran Şişko, "Hasat zamanı geldiğinde içimizi bir mutluluk sarıyor. Sabahları bağlara girdiğimizde içimiz neşeleniyor. Sabahın erken saatinde bağlarda üzüm topluyor, bazen de şarkılar türküler seslendiriyoruz. Çok eğlenerek işimizi sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız ile hem eğleniyor hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Saffet Karakulak da hasat zamanında en çok sıcak veya yağmurlu havalarda zorlandıklarını ifade etti.

Bağcılığın geçim kaynağı olduğunu belirten Karakulak, şunları kaydetti:

"Hasat zamanında tabii ki birçok zorluk oluyor. Özellikle yağmur yağdığında kasalar batmasın, üzümler çamurlanması diye uğraşıyoruz. Arazide yağmur olmayınca kolay oluyor. Biz yazın da kışın da bağlardayız. Kışın budama, yazın hasat yapıyoruz. Zorluğu da var, eğlenceli anları da oluyor."