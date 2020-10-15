Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2) - Son Dakika

Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2)

15.10.2020 11:03

"Üzüm kenti" olarak anılan Kırklareli'nin bağlarında hasat telaşı devam ediyor.

"Üzüm kenti" olarak anılan Kırklareli'nin bağlarında hasat telaşı devam ediyor.

Eski adı "üzüm kent" anlamına gelen Lozengrad olan ve Evliya Çelebi'nin bağların çokluğundan bahsettiği Kırklareli'ndeki bağlarda hasat heyecanı yaşanıyor.

Lezzetiyle Türkiye'nin dört bir yanından alıcısı bulunan üzümleri kadınlar hasat ediyor.

Bağ bozumu için çevre illerden traktörleri ya da bölgede "pır pır" denilen tarım aracı ile kente gelen kadınlar, gün doğumunun ilk dakikalarında işlerini öğleye bırakmadan bitirmenin telaşıyla bağlara giriyor.

Kadınlar zaman zaman türkülerle eğlenirken, bazen acılar üzerine yakılan türkülerde hüzünleniyor.

Öğle saatinde evlerinden getirdikleri yiyecekleri bağların arasında hep birlikte yiyen kadınlar, odun ateşinde hazırladıkları çayı yudumlayarak yorgunluklarını atmaya çalışıyor.

Ardından üzümler kasalarda toplanarak kamyonlara yükleniyor. Bağlardan toplanan üzümlerin bir kısmı sofralık olarak, bir kısmı ise hardaliye yapımında kullanılıyor.

Kırklareli'nde bağ bozumu mesaisi ekim sonuna kadar devam ediyor.

"Bazen zorlu, bazen eğlenceli oluyor"

Üzüm toplayan kadınlardan Gülten Şişko, AA muhabirine, sabahın ilk ışıklarında mesaiye başladıklarını belirterek, her işin olduğu gibi tarım işçiliğinin de zorlukları bulunduğunu söyledi.

Bağlarda çalışarak aile bütçelerine katkı sağladıklarını anlatan Şişko, çalışmaktan keyif aldıklarını dile getirdi.

Hasat zamanını dört gözle beklediklerini aktaran Şişko, "Hasat zamanı geldiğinde içimizi bir mutluluk sarıyor. Sabahları bağlara girdiğimizde içimiz neşeleniyor. Sabahın erken saatinde bağlarda üzüm topluyor, bazen de şarkılar türküler seslendiriyoruz. Çok eğlenerek işimizi sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımız ile hem eğleniyor hem de aile bütçemize katkı sağlıyoruz." diye konuştu.

Kadınlardan Saffet Karakulak da hasat zamanında en çok sıcak veya yağmurlu havalarda zorlandıklarını ifade etti.

Bağcılığın geçim kaynağı olduğunu belirten Karakulak, şunları kaydetti:

"Hasat zamanında tabii ki birçok zorluk oluyor. Özellikle yağmur yağdığında kasalar batmasın, üzümler çamurlanması diye uğraşıyoruz. Arazide yağmur olmayınca kolay oluyor. Biz yazın da kışın da bağlardayız. Kışın budama, yazın hasat yapıyoruz. Zorluğu da var, eğlenceli anları da oluyor."

Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2)
Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2)
Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2)
Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2)

Bağ Bozumu, Kırklareli, Tarım, Hasat, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2) - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Canlı canlı gömülerek öldürülen çiftçinin cinayeti Yargıtay'a taşındı Son Dakika! Protestoların devam ettiği Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Ceenbekov görevinden istifa etti Gönlü razı gelmeyen gazi, ''Devletin parasına dokunulmaz'' deyip, milyonluk tazminatı istemedi 12.5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker: Yine olsa yine yardım ederdim İzmir'de aracını satmak isteyen 30 kişi aynı yöntemle kandırıldı! Önce yemek yediler, sonra senet imzaladılar Kanser hastası eşinin sağlığı için bir günde karar verip, tüm hayatlarını değiştirdiler MHK, maçtan sonra gözlemci Yunus Yıldırım'la restoranda yemek ve baklava yiyen Fırat Aydınus'a soruşturma açtı Gelin, nikahtan hemen önce nedimesi ve nişanlısının birlikte olduğunu öğrenince ortalık karıştı
Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın Şehit babasından İBB Başkanı İmamoğlu'na büyük şok: Oğlumun adını kullanmayın         
11:31
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor         
11:15
Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu Eylül ayında yabancılar arasında Türkiye'den en çok konut alan İranlılar oldu         
10:34
Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı Aldıkları akaryakıtın parasını ödemeden kaçan gençler, 500 metre sonra kaza yaptı         
10:28
Tartışma yaratan Tartışma yaratan "Işıklar yanıyor" polemiğine Ahmet Necdet Sezer de dahil oldu         
10:14
Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için Cephede hezimete uğrayan Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan ölen askerleri için "yas" paylaşımı         
10:05
Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Boşuna Barcelona, Real Madrid olunmuyor Yılmaz Vural'dan Şampiyonlar Ligi açıklaması: Boşuna Barcelona, Real Madrid olunmuyor         
09:58
Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu Bursalı genç, 100 TL'de 50 TL'nin baskısı olduğunu görünce hemen bankaya koştu         
09:51
25 yaşındaki genç, 25 yaşındaki genç, "Beni böyle hatırlayın" paylaşımı sonrasında sokak ortasında kafasına sıktı         
09:20
Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı Çiftçilerin 'cin parası' bulduğu alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla koruma altına alındı         
09:08
İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz İngiltere'de gizli polislere talimat: Görev zora girerse cinsel ilişkiye girebilirsiniz         
08:34
95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim 95 yaşında koronavirüsü yenen yaşlı kadın sırrını paylaştı: Bal, yoğurt ve süt yedim         
08:27
Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık Nurgül Yeşilçay'dan bomba Masumlar Apartmanı yorumu: Safiye'yi onlardan önce yaptık         
01:01
Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar         
20:49
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz         
19:29
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 11:56:09. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Istranca Dağlarının eteklerinde rençber kadınların bağ bozumu telaşı sürüyor (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei