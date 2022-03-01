KIRKLARELİ - Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi

01.03.2022 12:43

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Trakya'da, Karadeniz kıyılarına paralel uzanan Yıldız Dağları ile Istranca ormanları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar beyazına bürünen Istranca ormanlarını da içerisinde barındıran Yıldız Dağları görülmeye değer manzaralar sunuyor.

Kar yağışının ardından ormanların gün batımında oluşturduğu manzara AA ekibince havadan da görüntülendi.

Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Veli Şen, AA muhabirine, Istranca ormanlarının her mevsim güzel olduğunu söyledi.

Şen, vatandaşları kar yağışının ardından ormanları görmeye davet etti.

KIRKLARELİ - Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi
KIRKLARELİ - Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi
KIRKLARELİ - Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi

YORUMLAR
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Karadeniz çamura büründü Karadeniz çamura büründü

Trakya Bölgesi, Yıldız Dağları, Karadeniz, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - Istranca ormanları kar yağışının ardından havadan görüntülendi - Son Dakika


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