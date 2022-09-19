ISTRANCA ORMANLARI'NDA 2 YILIN ARDINDAN MANTAR BEREKETİ - Son Dakika
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ISTRANCA ORMANLARI'NDA 2 YILIN ARDINDAN MANTAR BEREKETİ

19.09.2022 10:47

TÜRKİYE'nin önemli mantar yetişen alanlarından olan Istranca Ormanları'nda son 2 yılın ardından bu sene mantar bolluğu yaşanıyor.

TÜRKİYE'nin önemli mantar yetişen alanlarından olan Istranca Ormanları'nda son 2 yılın ardından bu sene mantar bolluğu yaşanıyor. Bolluk nedeniyle erken toplanmaya başlanan mantarlar, İtalya, Fransa, İspanya, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

Trakya'da son 2 yıldır mantar toplamaya gelenlerin eli boş döndüğü Istranca Ormanları'nda bu yıl mantar bereketi yaşanıyor. Normalde ekim ayında toplanan mantarlar, bu yıl bolluk nedeniyle erken toplanmaya başladı. Toplanan mantarlar, bölgedeki işletmelere götürülüp, kilosu 60 ile 80 lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor. İşletmelerde çoğu kadın olan çalışanlar, mantarları türlerine göre ayırıp işliyor.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde 25 yıldır mantarcılık yapan Zeynep Karatepe, 15 yıl önce İtalya'dan Türkiye'ye dönerek bu işi yapmaya başladıklarını söyledi. Mantarın bu yıl erken çıktığını belirten Karatepe, Bu yıl sürpriz bir şekilde çok erken başladı. Normalde ekim başı ve ortasına doğru biz mantarı almaya başlıyoruz. Fakat bu sene eylül ayı başında çok sürpriz oldu. O da yağışların lokal olarak bölge bölge yağmasından. Türkiye'nin her yerinden mantar alıyoruz, son 1 haftadır bölge köylerinden aldığımız mantarı işliyoruz dedi.

'İTALYA VE İSPANYA'YA İHRAÇ EDİYORUZ'

Bölgede bolet mantarının çıktığını ve değişen mantar türlerinin de bulunduğunu söyleyen Karatepe, Bolet mantarının ihracatını en çok İtalya, İspanya'ya gönderiyoruz. Fransa'ya da gönderdiğimiz mantar türleri var. En çok İtalyanlar bu mantarı tüketiyorlar. Mantar, ağırlıkla İtalya, Fransa, İspanya, Almanya bu ülkelere ihraç ediliyor dedi.Avrupa'da da bu yıl mantar bolluğunun yaşandığını söyleyen Karatepe, Bu yıl Avrupa'da şu an çok olduğu için Romanya, Bulgaristan, oralarda olduğu için tazeye çalışmıyoruz. Çünkü orada daha uygun fiyat. Direkt Avrupa ihracatı yapabildikleri için fiyatı bizden daha düşük tutabiliyorlar. Biz bu sene, şimdi depolarımız var, şoklu olarak saklıyoruz ama 1 ay sonra orada biterse, taze talep olursa o zaman biz tazeye de dönebiliyoruz. Yani 2 çeşitte de çalışabiliyoruz Avrupa'ya hem taze hem şoklu diye konuştu.Mantarın durumuna göre 150- 200 kişiye iş imkanı sağladıklarını belirten Zeynep Karatepe, bu yıl mantarın çıkmasının sevindirdiğini belirterek, Normalde bizim burada Trakya bölgesinde ekim ayında çıkar, bu yıl biraz erken başladı. Tabi lokal yağışlardan dolayı, inşallah yılbaşına kadar devam eder bu da tamamen hava şartlarıyla alakalı. Genelde 5 yılda bir çok yoğun yapar. Bazı yıllar daha az yapar. Tamamen nem rutubet ve yağışlarla alakalı. Mantarın fiyat ortalaması arz ve talebe göre değişiyor. Mesela Romanya'da şu anda her gün 150 ton mantar alımı yapılıyor. Eğer orada çıkmamış olsaydı 150 lira olabilirdi. Şu anda ortalama 60 lira ile 80 liraya alıyoruz köylüden mantarı. Köylünün ilgisi çok maşallah, köylülerimiz topluyor ve getiriyorlar ifadelerini kullandı.

'MANTAR TOPLAMASI ÇOK ZOR'

Istranca Dağları'ndan 15 yıldır mantar toplayan Sedat Gür, Mantar toplamak hakikaten çok zor. O çalıların içine girip toplama sırasında çalılar kollarımızı, her yerimizi parçalıyor. Toplaması zor. Bu sene çok güzel mantar var. Güzel de milletin bir kazanç kapısı oldu. Keşke her sene böyle olsa, bu seneki kadar olsa. Havanın şartlarından, yağmur olmamasından kaynaklanıyor. Yağmur ne kadar bol olursa, mantar o kadar bol oluyor dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Türkiye, İspanya, İtalya, Güncel, Son Dakika

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