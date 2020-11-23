Istranca ormanlarında sonbaharın son demleri hayran bırakıyor - Son Dakika

Trakya'nın Karadeniz kıyılarında meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı Istranca ormanlarında sonbahar güzelliği yaşanıyor.

Yıldız Dağları'nın eteklerindeki ormanlık alanlar, sonbaharın son günlerinde renk cümbüşü sergiliyor.

Bölgede son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselen dereleri, doğal güzellikleri, yürüyüş parkurları ve barındırdığı hayvan popülasyonuyla ilgi çeken ormanlar, sonbaharda yeşil, sarı ve kahverenginin farklı tonlarıyla ilgi çekiyor.

Yazın çiçeklerin ve doğanın güzelliği ile misafirlerine ev sahipliği yapan ormanlarda, doğanın yapraklarını dökmeden sunduğu renklilik hazan mevsiminin son günlerinde ziyaretçilerini büyülüyor.

Ormanlar son günlerde de fotoğraf tutkunlarına ev sahipliği yapıyor.

Orman içerisindeki Balkan köylerini gezerek en iyi kareyi yakalamak için çaba sarf eden fotoğraf tutkunları, aynı zamanda doyumsuz bir güzelliği de tanıklık ediyor.