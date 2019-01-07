Son Dakika Haberleri: Istrancalar "Beyaz Gelinliği" ile Büyülüyor

Istrancalar "Beyaz Gelinliği" ile Büyülüyor

53 dakika önce

Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından Istranca Ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.

Istrancalar
ÖZGÜN TİRAN - Trakya'nın Karadeniz kıyılarındaki meşe ve çam ağaçlarından Istranca Ormanları, bölgede etkili olan kar yağışının ardından beyaza büründü.


Bölgede 3 gündür etkili olan kar yağışı sonrasında bin 31 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağları, eteklerine kadar karla kaplanırken, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Orman içlerindeki derelerin ışıltısı ve kar nedeniyle ağaçların sarkması güzel görüntüler oluşturdu.

Bazı vatandaşlar ise fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile anı ölümsüzleştirmeye çalışırken, bazıları da kar üzerinde ateş yakarak piknik yaptı.

"Beyaz gelinliğini" giyen Istranca Ormanları, AA ekibi tarafından drone ile havadan görüntülendi.


Kırklareli Kültür ve Turizm Müdürü Necmi Asan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür bölgede etkili olan kar yağışı ile dağ ve ormanların beyaza büründüğünü söyledi.

Yıldız Dağları'nın eteklerindeki Istanca Ormanlarının eşsiz bir güzellik sunduğunu ifade eden Asan, hafta sonu çevre iller başta olmak üzere birçok vatandaşın bölgeye adeta akın ettiğini anlattı.

Bu güzelliğin görülmeye değer olduğunu aktaran Asan, yerli ve yabancı turistleri kente davet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 10:53 Kaynak: AA

Yıldız Dağları, Karadeniz, Trakya Bölgesi, Güncel
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