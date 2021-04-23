İSTTANBUL - Türk Bayrağı göndere çekme töreni - Bakan Karaismailoğlu??????? - Son Dakika

Çamlıca Tepesi'ne yerleştirilen ve 111 metre uzunluğunda, yaklaşık 100 ton ağırlığında olan Türkiye'nin en uzun bayrak direğine bayrak çekme törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe katıldı. Törende Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir konuşma yaptı.