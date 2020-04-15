İSTUDER Başkanı Uygun'dan Turizm Haftası mesajı - Son Dakika

İskenderun Turizm ve Tanıtma Derneği (İSTUDER) Başkanı Sabahattin Uygun, Turizm Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Uygun, mesajında, bu yıl turizm haftasına dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının gölgesinde girildiğini belirtti.
Turizmin ekonomik potansiyelinden dolayı bir an önce canlanması gerektiğini bildiren Uygun, "Başta Sağlık Bakanımız olmak üzere virüs salgınıyla mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımıza fedakarca gayretlerinden dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Turizmin ulusal ekonomilere katkısının yanı sıra, uluslararası kültürel ve toplumsal iletişimi sağlayıcı ve bütünleştirici rolü bulunuyor. Turizm Haftasını kutluyoruz." ifadesini kullandı.