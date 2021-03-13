İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı

13.03.2021 11:13
İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele Belediyesi ve Kaymakamlığının bulunduğu Selahattin Eyyübi Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele Belediyesi ve Kaymakamlığının bulunduğu Selahattin Eyyübi Caddesi'nde altyapı çalışmalarını tamamladı.

İSU Genel Müdürlüğü, bir yandan ihale yolu ile bir yandan da kurum imkanları ile altyapı hattı imalatları gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Başiskele Belediyesi ve Başiskele Kaymakamlığının bulunduğu Serdar Mahallesi Selahattin Eyyübi Caddesi üzerinde altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. İSU Başiskele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kurum imkanlarıyla gerçekleştirdiği çalışmalarda, 1370 metre uzunluğunda içme suyu hattı ve 430 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirildi. Bölgede abone bağlantı çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte imalatı gerçekleştirilen altyapı hatları devreye alınacak.

Yağmursuyu hattı imalatı gerçekleştiriliyor

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından da Selahaddin Eyyubi Caddesi üzerinde aynı zamanda yağmursuyu hattı çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar kapsamında 2 çarpı 2,5 metre genişliğinde 350 metre uzunluğunda menfez ve 1000 mm çapında 1000 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı imalatı yapılıyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte bölgede su baskınlarının önüne geçilecek. Çalışmalar nedeniyle ulaşıma kapalı olan Selahattin Eyyübi Cadddesi, yapılacak üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli olarak kullanıma açılacak. - KOCAELİ

İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı
İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı
İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı

Başiskele, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İSU, Başiskele Selahattin Eyyübi Caddesi'nde çalışmalarını tamamladı - Son Dakika


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