İSU'da düşürülen yüklü miktarda para aboneye teslim edildi - Son Dakika

İSU'da düşürülen yüklü miktarda para aboneye teslim edildi

Aboneliğini yaptırmak için İSU Darıca Şubesi Müdürlüğü'ne giden ve işlemler sırasında yüklü miktarda parasını düşüren vatandaşa parası teslim edildi.

İSU'da düşürülen yüklü miktarda para aboneye teslim edildi, System.String[]

Aboneliğini yaptırmak için İSU Darıca Şubesi Müdürlüğü'ne giden ve işlemler sırasında yüklü miktarda parasını düşüren vatandaşa parası teslim edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi'nde aldığı konutun su aboneliğini yaptırmak için İSU Darıca Şube Müdürlüğü'ne giden ve işlemler sırasında yüklü miktarda parasını düşüren Libas Cavlak Altınkepçe'ye parası teslim edildi. Libas Cavlak Altınkepçe, aldığı konutun abonelik işlemlerini yapmak için İSU Darıca Şube Müdürlüğü'ne gitti. Abonelik işlemleri sırasında kimliğini çıkarırken bankadan çektiği yüklü miktardaki parayı işlemleri yaptığı bankoda düşürdü ve tamamladığı abonelik işlemlerinin ardından kurumdan ayrıldı. Bir süre sonra yerde yüklü miktardaki parayı gören personel, durumu Şube Müdürü Faruk Nazik'e iletti.

Bunun üzerine abonelik bilgileri üzerinden Libas Cavlak Altınkepçe ile bağlantı kuruldu. İstanbul'da olduğunu belirten Altınkepçe, bir sonraki gün Bayramoğlu'ndaki ikamtine geldi. Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik, bir personel ile birlikte Libas Cavlak Altınkepçe'yi evinde ziyaret ederek düşürdüğü yüklü miktarda parayı kendisine teslim etti.

Darıca Şube Müdürü Faruk Nazik ve personele teşekkür eden Libas Cavlak Altınkepçe, duyduğu memnuniyeti ifade etmek için kurum yöneticilerine teşekkür mektubu gönderdi. Altınkepçe, "Aldığım evin abonelik işlemleri için İSU Darıca Şube Müdürlüğüne müracaat ettim. İşlemlerim sırasında nüfus cüzdanımı çıkarırken bankadan çektiğim yüklü miktarda parayı düşürmüşüm. Şube Müdürü Faruk Nazik Bey evimin kapısına kadar gelip paramı teslim etti. Böyle insanların varoluşundan dolayı milletim adına gurur duyuyorum. Böyle dürüst insanları kaybetmeyelim" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli, Darıca, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2020 11:31 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İSU'da düşürülen yüklü miktarda para aboneye teslim edildi - Son Dakika

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