İSU'dan Gebze'ye 441 milyon liralık yatırım - Son Dakika

İSU'dan Gebze'ye 441 milyon liralık yatırım

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004-2020 yıllarında Gebze ilçesinde 441 milyon lira değerinde gölet, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, 2004-2020 yıllarında Gebze ilçesinde 441 milyon lira değerinde gölet, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahları gerçekleştirdiklerini söyledi.

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Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi'ndeki bilgilendirme toplantısında konuşan Sağlık, ilçede 584 kilometrekare alanda bin 390 kilometre içme suyu, 830 kilometre kanalizasyon, 91 kilometre yağmur suyu hattı ve 13 kilometre dere ıslah ettiklerini belirtti.

Sağlık, bölgenin içme suyu ihtiyacını Yuvacık Barajı, Denizli ve Cumaköy göletleri ile yerel su kaynaklarından sağladıklarını aktararak, Kocaeli genelinde 358 milyon metreküp su kapasitesi ile su stresinden uzak olduklarını kaydetti.

2004-2020 yılı içme suyu yatırımları hakkında bilgi veren Sağlık, ilçenin çeşitli mahallelerinde yaptıkları yatırımlarla toplam 596 kilometre içme suyu hattı inşa ettiklerini dile getirerek, "Gebze'de işlettiğimiz bin 390 kilometre uzunluğundaki içme suyu hattını yüzde 42 oranında yeniledik. Yapılan çalışmalarla 2004 yılında ilçede su kayıp kaçak oranımızı yüzde 50'den 2019 yılı sonu itibarıyla yüzde 22,5 seviyesine indirdik. Bu yenileme çalışmaları için 135 milyon lira ödeme yaptık." dedi.

-"Kanalizasyon hatlarının yüzde 70'i yenilendi"

İl genelinde yüzde yüz atıksu arıtma gerçekleştirdiklerini anlatan Sağlık, başta Gebze olmak üzere 4 atıksu arıtma tesisi yaptıklarını, kanalizasyon hatlarının da yüzde 70'ini yenilediklerini ifade etti.

Bütçesi doğrultusunda belirledikleri yatırım programı çerçevesinde Gebze, Darıca ve Çayırova'da yatırımların sürdüğünü anlatan Sağlık, "2004-2020 yılları arasında Gebze ilçesinde toplam 441 milyon lira değerinde gölet, içme suyu ve atıksu arıtma tesisi, içme suyu, atıksu ve yağmur suyu hatları ile dere ıslahları gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gebze, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 17:09 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSU'dan Gebze'ye 441 milyon liralık yatırım - Son Dakika
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