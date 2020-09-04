İSU Genel Müdürü Sağlık: "Kocaeli'de su anlamında herhangi bir sıkıntı yok" - Son Dakika

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürü Ali Sağlık, barajlardaki su seviyelerine bakıldığında kenti su anlamında tehdit eden bir durum olmadığını bildirdi.

Kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan yaklaşık 50 milyon metreküp su hacmi bulunan Yuvacık Barajındaki su seviyesi, 26 milyon 750 bin metreküple yüzde 52 seviyesine indi.

Namazgah barajında ise yüzde 61'lik seviyeye tekabül eden 13 milyon 760 bin metreküp su bulunuyor.

Sağlık, AA muhabirine, geçen yıllardaki seviyelere bakıldığında barajlarda bulunan su seviyelerinin yaklaşık olarak aynı düzeyde olduğunu belirterek, kenti su anlamında tehdit eden bir durum olmadığını söyledi.

Her şeyin kontrolleri altında olduğunu ifade eden Sağlık, "Gerekiyorsa Sapanca Gölü'nden takviye yapabiliriz ama şu anda öyle bir ihtiyaç görünmüyor. Eylül ayına da girdik, yağış gelirse daha da rahatlarız ancak yağış gelmezse de gerekli tedbirlerimizi alırız. Kocaeli için su anlamında herhangi bir sıkıntı yok. Vatandaşlarımız rahat olsun, her gün takibimizi yapıyoruz. Geçmiş yıllara baktığımızda bu yıl afaki bir durum görünmüyor." değerlendirmesinde bulundu.