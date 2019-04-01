İSÜ, Hava Fotoğrafçısı Alp Alper'i Ağırladı

İstinye Üniversitesi MYO Sivil Havacılık ve Kabin Hizmetleri Programı tarafından düzenlenen ''1000 Feet'ten Türkiye Fotoğrafları'' sergisi, İstinye Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erdal KARAÖZ ile akademisyen ve yöneticilerin katılımıyla ziyarete açıldı.

Havacılık ve fotoğrafçılığın ayrı ayrı heyecan veren meslekler olduğunu vurgulayan Karaöz; "Sayın Alp Alper her iki heyecanı birleştirmiş. Buradaki püf nokta sevilen işlerin meslek haline getirilmesi... Öğrenci arkadaşlarımız da sevdikleri işi yaptıkları takdirde bugün gezdiğimiz sergi gibi güzel çalışmalar çoğalacaktır.'' dedi.

Açılış sonrası İstinyeli öğrencilerle bir araya gelen Alp ALPER, sergiye hazırlanma sürecinde yaşadığı deneyimleri paylaştı. Sergiye hazırlık sürecinde ekibiyle beraber uzun bir çalışma sürecinden geçtiklerini vurgulayan Alper, ''Bu tarz çalışmalar ve projeler ciddi bir hazırlık ve araştırma süreci gerektirir. Fotoğraflayacağımız noktaları önce yerden gezdik. Arazi taraması çok önemliydi.Rastgele yerlere gidip, çekim yapamazsınız.'' dedi.

Sergide yer alan fotoğrafların tarihi belge niteliği taşıdığının da altını çizen Alper, ülkemizin tarihi ve doğal güzelliklerini korumanın önemine dikkat çekti. Öğrencilere hayatlarına yönelik hedefler koymaları gerektiğini özellikle vurgulayan Alper, yaptığı işe inananların mutlaka başarılı olacağının altını çizdi.

Sergi 3 Nisan Çarşamba gününe kadar İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsü'nde ziyarete açık olacak.