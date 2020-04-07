İSU işlemleri sanal şubede yapılabiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, korona virüs nedeni ile evden çıkamayan vatandaşlara tüm işlemlerini resmi internet sitesi ve mobil uygulamaları üzerinden yapabileceklerini duyurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, suyun öneminin arttığı bu dönemde şehrin her noktasına kesintisiz su hizmetini ulaştırıyor ve aynı zamanda atık suları altyapı hatları ile arıtma tesislerimizde arıtarak doğaya sahip çıkıyor. Korona virüs salgının yayılmaması için 'evde kal' kampanyası kapsamında abonelere kolaylıklar sağlanıyor. Tüm aboneler İSU resmi internet sitesi ve mobil uygulama ile sanal şube üzerinden her türlü talep, öneri, şikayet, abone açma-kapama, fatura işlemleri, borç sorgulama, tüm arıza, ihbar ve talep işlemlerini gerçekleştirebiliyor. - KOCAELİ