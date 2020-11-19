İSU İzmit şehir merkezinde çalışma yapacak - Son Dakika

İSU İzmit şehir merkezinde çalışma yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü İzmit şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde çalışma yapacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İSU Genel Müdürlüğü İzmit şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde çalışma yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İSU Genel Müdürlüğü İzmit şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi'nde atık su hattı bakım ve temizlik çalışması yapacak. Sabah 09.00-15.00, akşam 21.00-05.00 saatlerinde arasında yapılacak çalışmalar nedeniyle güzergah üzerinde araç trafiği tek şerit üzerinden verilecek. 8 Aralık 2020 tarihine kadar sürecek çalışmalar Cumhuriyet Caddesi'nin yanı sıra Cengiz Topel Caddesi, Atatürk Bulvarı, Osmanbey geçidi sokağı ve Tekel geçidi sokağı üzerinde de yapılacak. - KOCAELİ

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