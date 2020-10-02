İSU, İzmit'te yağmursuyu bağlantı çalışması yapacak - Son Dakika

İSU, İzmit'te yağmursuyu bağlantı çalışması yapacak

İSU, İzmit Atatürk Bulvarı'nda yaşanabilecek ani su baskınlarını engellemek için terfi merkezi ile yürüyüş yolundaki yağmursuyu kutu menfez arasında bağlantı çalışması yapacak.

İSU, İzmit'te yağmursuyu bağlantı çalışması yapacak, System.String[]

İSU, İzmit Atatürk Bulvarı'nda yaşanabilecek ani su baskınlarını engellemek için terfi merkezi ile yürüyüş yolundaki yağmursuyu kutu menfez arasında bağlantı çalışması yapacak.

İzmit ilçe merkezinde aşırı yağışlar sonucu yaşanabilecek su baskınlarında suyu deşarj etmek için yağmursuyu bağlantı hattı çalışması yapılacak. Çalışma kapsamında Atatürk Bulvarı'nda yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçebilmek için İSU Genel Müdürlüğü'nce Karabaş Yağmursuyu Terfi Merkezinden yağmur suyu hattının yürüyüş yolundaki kutu menfeze bağlanması için çalışma yapılacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, geçmiş yıllarda İzmit çarşı merkezinde yağmursularını toplamak için onlarca km uzunluğunda yağmursuyu kollektör hattı ile Atatürk Bulvarı, Karabaş ve Ömerağa Terfi Merkezleri inşa etti. Şiddetli yağışlar sonucu oluşan yüzey suları yapılan bütün bu yatırımlar ile birlikte toplanarak terfi merkezlerindeki pompalar ile İzmit Körfezi ve Kilez Deresine aktarılıyor.

İzmit yürüyüş yolu altında bulunan mevcut 2x1.5 metre çaplarındaki kutu menfez ile yağmursuları cazibe ile eski Perşembe Pazarı alanı altından deşarj ediliyor. Yağmursuyu yatırımları ile şehir merkezinde problemlerin önüne geçen İSU Genel Müdürlüğü, şehir merkezi ile Atatürk Bulvarı'nda yaşanacak ani su baskınlarının önüne geçilmesi için Süleymanpaşa Sokak'ta bulunan Karabaş Yağmursuyu Terfi Merkezinde gelen bin mm çapındaki betonarme yağmursuyu hattını yürüyüş yolundaki kutu menfeze bağlantı çalışması yapacak. Cumartesi günü yapılacak çalışma kapsamında 800 mm çapında betonarme boru kullanılarak toplam 34 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı yürüyüş yolunda bulunan kutu menfeze bağlanacak. Bir gün sürecek olan çalışma ile birlikte yürüyüş yolundaki kutu menfez, aşırı yağışlarda sigorta görevi görecek ve alternatif hat olarak 2. deşarj noktası olacak. - KOCAELİ

İSU, İzmit'te yağmursuyu bağlantı çalışması yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Bulvarı, İzmit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 18:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İSU, İzmit'te yağmursuyu bağlantı çalışması yapacak - Son Dakika

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