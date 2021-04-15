İSU, Karakaya içme suyu hattını yeniliyor - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Başiskele ve İzmit ilçelerine bağlı bazı bölgelerin içme suyu ihtiyacını karşılayan ve 1960'lı yıllarda yapılan Karakaya içme suyu hattında yenileme ve deplase çalışmaları başlattı. 800 mm çapında çelik boruların kullanıldığı yenileme çalışmaları, 16,5 milyon liraya mal olacak.

DEPLASE ÇALIŞMALARI YAPILIYOR

Kocaeli'nin kesintisiz içme suyu ihtiyacını karşılayarak modern altyapı yatırımlarıyla hizmet veren İSU Genel Genel Müdürlüğü, il genelinde altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Başiskele ilçesi sınırları içinde bulunan Karakaya içme suyu hattının ekonomik ömrünü tamamlamasından ve yerleşim alanları içerisinde şahıs arazileri arasında kalan kısmının deplase ve yenileme çalışmaları yapılıyor.

6 KİLOMETRE YENİ ALTYAPI HATTI

1960'lı yıllarda hizmete alınan Karakaya içme suyu hattı, İzmit ve Başiskele ilçelerinin bazı bölgelerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılıyor. Başiskele Kullar Yakacık, Paşadağ ve Fatih mahallelerinde yapılacak deplase ve yenileme çalışmaları kapsamında 4 bin metre uzunluğunda 800 mm çapında çelik boru imalatı ve 2050 metre uzunluğunda 100 mm çapında idare malı düktil font boru ile içme suyu hattı yapılacak. Toplamda 6 bin 50 metre uzunluğunda yeni altyapı hattı imalatı gerçekleştirilecek.

16,5 MİLYON TL'YE MAL OLACAK

Başiskele ilçesinde gerçekleştirilecek olan Karakaya içme suyu hattı deplase ve yenileme çalışmaları, 6 ay içinde tamamlanarak hizmete alınması planlanıyor. Yapılacak yenileme çalışmaları kapsamında altyapıyla birlikte üstyapı çalışmaları da eşzamanlı olarak tamamlanacak. Modern ve kaliteli altyapı hatlarının yenilenmesi ile üstyapı çalışmalarının toplam maliyeti, 16,5 milyon TL olacak.