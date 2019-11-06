Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda su durumunun mevsim şartlarına göre normal gerçekleştiği, kentte su konusunda endişe verici bir durum olmadığı bildirildi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSU) yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Yuvacık Barajı'nda, bugün itibarıyla 11,92 milyon metreküp su bulunduğu ve baraj doluluk oranının da yüzde 23,3 seviyesinde olduğu belirtildi.

Barajda su durumun mevsim şartlarına göre normal gerçekleştiği aktarılan açıklamada, "İSU Genel Müdürlüğünün oluşturduğu yeni kaynaklar olan Kandıra Namazgah Barajı, Sapanca Gölü, Denizli Göleti, yerel su kaynakları ve ihtiyaç halinde devreye alınacak derin su kuyularının kullanılmasıyla Kocaeli'de su konusunda endişeye gerek bulunmamaktadır.

Yuvacık Barajı, havzasındaki yağışlardan dolayı ilkbaharda en yüksek doluluğa ulaşır. Baraj gölünde depolanan su da kullanım ihtiyacının en yüksek olduğu yaz döneminde harcanır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, sonbahar dönemine gelindiğinde ise baraj gölünün, yıl içerisindeki en düşük doluluk oranlarına ulaştığına işaret edilerek, bu sebeple Yuvacık Barajı'nda ekim, kasım ve aralık aylarında en düşük doluluk oranları olmasının da beklenen bir durum olarak gerçekleştiği bildirildi.

"Önümüzdeki günlerde Sapanca Gölü'nden su alınmaya başlanılacaktır"

İSU'nun Yuvacık Barajı'nın su durumu ve yağışlara bağlı olarak B planı olarak Sapanca Gölü, C planı olarak da derin su kuyularını devreye alacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Barajın son verileri göz önünde bulundurularak önümüzdeki günlerde Sapanca Gölü'nden su alınmaya başlanılacaktır.

Mevcut durumda yıllık 245 milyon metreküp su kapasitesi bulunan İSU, sanayi kenti Kocaeli'nin gelecek projeksiyonu kapsamında DSİ Genel Müdürlüğü ile Karamürsel'de İhsaniye ile Sakarya'da Ballıkaya barajlarını inşa ediyor. Baraj gövdeleri tamamlanan projelerin isale hatlarıyla arıtma tesislerinin proje çalışmaları sürmektedir. Önümüzdeki süreçte tamamlanacak projelerle Ballıkaya Barajı'ndan 80 milyon metreküp/yıl, İhsaniye Barajı'ndan da 16 milyon metreküp/yıl su alınacaktır."

Gebze ilçesinin sanayi ve kırsal bölgelerinin su ihtiyacını karşılamak için Gebze Ovacık Kovalıdere Barajı'nın inşaatı tamamlanma aşamasına geldiği belirtilen açıklamada, bu barajların devreye girmesiyle Kocaeli'nin yıllık su kapasitesinin 355 milyon metreküpe çıkarılacağı ve şehirde su stresi yaşanmayacağı bildirildi.