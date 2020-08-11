İSU şubelerine gitmeden müşteriler abone olabilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki İSU'ya aboneler şubeye gitmeden, internet üzerinden abone olabilecek.

İl genelinde 840 bini aboneye ve 2 milyon nüfusa içme suyu, atık su ve çağdaş işletmecilik hizmetleri veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, vatandaşlara kolaylıklar sağlamak için teknolojik yatırımlarını sürdürüyor. Vatandaşların işlerini kolaylaştırarak memnuniyeti artırmaya yönelik olarak İSU Genel Müdürlüğü, "Tarifeler ve Abone Hizmetleri Yönetmeliği"nde değişiklik yaptı. Bu kapsamda bilgi işlem altyapısını da geliştiren kurum, abonelikte mesafeli sözleşme uygulamasına geçiyor.

Mevcut durumda ilçe şube müdürlükleri, İSU Sanal Şube ve e-devlet üzerinden yapılan abonelik devir işlemlerinde "Abonelik Sözleşmeleri" ıslak imza ile tesis edilirken "Mesafeli Sözleşme" uygulaması ile birlikte vatandaşlar şube müdürlüklerine gitmeden ve ıslak imza gerekmeden istedikleri yerde ve saatte bilgisayar üzerinden abonelik sözleşmesini yapabilecek. Uygulamanın hayata geçirilmesi ile birlikte vatandaşlar, zaman kaybı yaşamadan kolay bir şekilde kurum hizmetine ulaşmış olacak.

Kocaelililere hizmetin en iyisini yapmayı hedefleyen projeler ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, başlattıkları uygulama ile birlikte abonelik işlemlerinde önemli kolaylıklar sağladıklarını söyledi. Abonelik sayıları ile onlarca ilin nüfusundan fazla insana hizmet ettiklerini aktaran Başkan Büyükakın, "Teknolojik yenilik ve uygulamalarda öncü belediyeyiz. Ülkemize de örnek olacak 'Mesafeli Sözleşme' uygulaması ile birlikte vatandaşlarımız, kuruma gitmeden ve ıslak imza gerektirmeden istedikleri yer ve saatte abonelik işlemlerini yapabilecektir. Kocaelili hemşerilerimize hayırlı olsun" dedi. - KOCAELİ