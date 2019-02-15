İSÜ Ünlü Mimarları Konuk Ediyor

Türkiye'nin önde gelen mimarlarının katılımıyla gerçekleşecek ve 14 hafta sürecek etkinlikte; ünlü mimarlar Levent ÇIRPICI, Can ÇİNİCİ, Cem SORGUÇ, Boğaçhan DÜNDARALP, Emre TORBAOĞLU, Emre ERKAL, Özgür BİNGÖL, Kerem ERGİNOĞLU, Hasan ÇALIŞLAR, Ömer Selçuk BAZ, Erhan VURAL, Ahmet VURAL, Ahmet ALATAŞ ve Emir DRAHŞAN seminer verecek. Programın son iki haftasında ise, "So Mimarlık"tan Sevince BAYRAK ile Oral GÖKTAŞ ve "PAB Mimarlık"tan Pınar GÖKBAYRAK ile Burçin YILDIRIM öğrencilerle bir araya gelecek. Seminerlerin dışarıdan katılıma açık olduğu ve ücretsiz olarak yapılacağı vurgulandı.

Son yılların adından sık söz ettiren vakıf üniversitelerinden İstinye Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından düzenlenen ''Mimarlarla Buluşmalar'' seminerlerinde; öğrencileriyle, Türkiye'nin önde gelen mimarlarını bir araya getiriyor. 28 Şubat 2019 günü Mimar Levent Çırpıcı'nın semineriyle başlayacak olan 14 haftalık programa katılan öğrenciler; aktif çalışan mimarların çalışma yöntemlerini, tecrübelerini ve alana dair düşüncelerini öğrenme fırsatı yakalayacaklar.

Mimarlardan Öğrenecekler

Mimarların çalışma yöntemlerini ve proje esnasında işledikleri süreçleri öğrenen öğrencilerin mesleki vizyonlarının genişleyeceğini belirten Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Güzin Kaya, geçen de sene benzer bir program uyguladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi. Mimarların anlatacağı konuları kendilerinin belirleyeceğini söyleyen Prof. Dr. Güzin KAYA, seminerlerin dışardan katılıma da açık olduğunu ve dileyen isteyen herkesin katılabileceğini hatırlattı.

Mimarlığa Dair Farklı Düşünceleri İlk Ağızdan Dinlemek Çok Önemli

Mimarlık öğrencilerinin analitik düşünceyi öğrenmesi gerektiğinin altını çizen Güzin Kaya, ''Öğrencilerimiz farklı deneyimlerle karşılaşarak yaratıcı taraflarını destekleyecek. Farklı düşünme biçimleri olduğunun farkına varacak.'' sözleriyle seminerlerin önemine dikkat çekti. Konuk olacak mimarlardan kiminin hala elle çizim yapmayı tercih ederken, kiminin sadece yeni teknolojileri kullandığını belirten Prof. Dr. Güzin Kaya, ''Mimarlığa dair farklı düşünceleri, farklı yaklaşımları ilk ağızdan dinlemek çok önemli. Öğrencilerimiz Türkiye'de mimarlık mesleğinin nasıl işlediğini görme şansı yakalayacaklar. Mimarlık alan tecrübesinin çok değerli olduğu bir alandır.'' dedi.

Türkiye'nin Önde Gelen Mimarları Katılıyor

Türkiye'nin önde gelen mimarlarının katılımıyla gerçekleşecek programda; Levent ÇIRPICI, Can ÇİNİCİ, Cem SORGUÇ, Boğaçhan DÜNDARALP, Emre TORBAOĞLU, Emre ERKAL, Özgür BİNGÖL, Kerem ERGİNOĞLU, Hasan ÇALIŞLAR, Ömer Selçuk BAZ, Erhan VURAL, Ahmet VURAL, Ahmet ALATAŞ ve Emir DRAHŞAN seminer verecek. Programın son iki haftasında, "So Mimarlık"tan Sevince BAYRAK ile Oral GÖKTAŞ ve "PAB Mimarlık"tan Pınar GÖKBAYRAK ile Burçin YILDIRIM öğrencilerle bir araya gelecek.

Seminerlerin dışarıdan katılıma açık olduğu ve ücretsiz olarak yapılacağı vurgulandı.