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ISUBÜ'den teknoloji sergisi

36 dakika önce

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi tarafından hazırlanan "8. Proje Sergisi" Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Fuaye Alanı'nda teknoloji severlerle buluştu.

ISUBÜ'den teknoloji sergisi, System.String[]
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Teknoloji Fakültesi tarafından hazırlanan "8. Proje Sergisi" Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Fuaye Alanı'nda teknoloji severlerle buluştu.

Genç mühendislerin projelerinin yer aldığı etkinliğin açılış, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, ISUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Reşat Selbaş, ITSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tutar tarafından gerçekleştirildi.

8.Proje Sergisi kapsamında 119 proje, katılımcıların beğenisine sunuldu.

Kurdele kesimi merasiminin ardından projeleri tek tek inceleyen Vali Seymenoğlu başarıları ve yoğun katılımlarından dolayı öğrencileri tebrik etti.

Sergide birbirinden ilgi çekici teknolojik ürünler yer aldı. Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinden Recep Arslan ve Gökhan Kadiroğlu'nun Pasif dirsek ve diz egzersiz aleti büyük beğeni topladı.

Recep Arslan, tasarımı ISUBÜ'ye ait olan cihazın telefon üzerinden kontrol edilebilir oluşu, portatif ve kolay kullanımı sayesinde fizik tedavi hastalarının fizyoterapist yardımı olmadan egzersiz yapabilmesini hedeflediklerini belirtti. - ISPARTA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 04:00 Kaynak: İHA
Ömer Seymenoğlu, Genç, Isparta, Güncel
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