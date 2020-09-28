ISUBÜ'lü öğrencilerin 2 projesi TEKNOFES'te birinci oldu - Son Dakika

ISUBÜ'lü öğrencilerin 2 projesi TEKNOFES'te birinci oldu
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISIBÜ) öğrencilerince hazırlanan 2 projenin, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te birincilik elde ettiği bildirildi.
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISIBÜ) öğrencilerince hazırlanan 2 projenin, Gaziantep'te düzenlenen TEKNOFEST'te birincilik elde ettiği bildirildi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Teknoloji Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri Mustafa Abdullah Kuş, Atakan Gürkan ve Melek Baygın'ın hazırladığı "Tam otonom insansız hava aracı" ile "Arazi bilgi sistemi" projeleri, TÜBİTAK-BİDEB'in gıda ve tarım alanında TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi yarışmasında birinci olduğu belirtildi.
Açıklamada, öğrencilerin ödüllerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldığı kaydedildi.
Son Dakika 19'u futbolcu 41 kişinin korona olduğu Flamengo, hükmen yenilgiden son anda kurtuldu MasterChef yarışmacısı Duygu, milyonların gözü önünde aldatıldığını itiraf etti Çin'de dağ sıçanı yiyen kadında 'bubonik veba' tespit edildi, 17 bölge risk altında Genç kadın, "Seni boşayacağım başkasıyla olacağım" deyince kocası tarafından bıçaklandı Son Dakika: Türkiye'de 28 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 65 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi Komşusunun eşiyle yasak aşk yaşayan Cengiz K.'nın skandalları bitmek bilmiyor: Esra'da güzellik desen yok, para desen yok Hırsızlık şüphelisini yakalayan esnaf, "Utanmıyor musun" diyerek şüpheliye tokat attı Lüks spor salonunda röntgenci rezaleti! 30 kadını soyunma kabininde kayıt etmiş