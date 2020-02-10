ISUBÜ Rektörü Diler'den Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ISUBÜ Rektörü Diler'den Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı ziyareti - Son Dakika

ISUBÜ Rektörü Diler'den Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı ziyareti

19 dakika önce

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen öğrencileri Güleda Cankel'in Muğla'daki ailesini ziyaret ettiği bildirildi.

ISUBÜ Rektörü Diler'den Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı ziyareti, System.String[]

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler'in, eski erkek arkadaşı tarafından öldürülen öğrencileri Güleda Cankel'in Muğla'daki ailesini ziyaret ettiği bildirildi.

Rektör Diler, yaptığı yazılı açıklamada, cinayetin işlenmesinden üzüntü duyduklarını belirtti.

Açıklamasında Güleda'nın ailesine ziyaret ettiğini vurgulayan Diler, "Yakın geçmişte ne yazık ki erkek arkadaşı tarafından öldürülen Teknik Bilimler MYO 1. sınıf öğrencimiz Güleda Cankel'in ailesine başsağlığı dilerim. Bir daha böyle cinayetlerin işlenmemesi dileğiyle". ifadelerini kullandı.

Isparta Fatih Mahallesi'nde 19 Kasım'da bir apartta kalan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Güleda Cankel, eski erkek arkadaşı Zafer P. tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

Isparta, Muğla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 07:44 Kaynak: AA
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