ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu - Son Dakika
Üye Girişi

ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu

12.04.2022 16:57
ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile akademik paydaş olduğunu bildirdi.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ), Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ile akademik paydaş olduğunu bildirdi.

Rektörü Prof. Dr. İbrahim Diler, yaptığı yazılı açıklamada, ISUBÜ'den 40 akademik personelin jüri üyesi olarak TEKNOFEST'te görev yapacağını belirtti.

TEKNOFEST'e azami destek sağlamak için büyük bir motivasyonla çalıştıklarını aktaran Diler, şunları kaydetti:

"Yarışmalara olan ilgiyi ve katılımı arttırmak, yarışmalara katılacak öğrencilerimize her alanda katkı sağlayabilmek adına çeşitli destekler sunulması konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Bu yıl akademik paydaş olmanın da önemli sorumluluklar getirmesi bilinciyle 30 Ağustos- 4 Eylül 2022 tarihlerinde Samsun Çarşamba Havaalanı'nda gerçekleştirilecek yarışmalarda öğrencilerimiz ve akademik personelimizle standımızda yerimizi daha güçlü bir şekilde alacağız. Bu sefer TEKNOFEST'te Dikey İniş Roket, Engelsiz Yaşam Teknolojileri, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma, Hyperloop Geliştirme yarışmaları yer alacak."

YORUMLAR
500
Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi Türk firmaları Şili Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nda boy gösterdi

Havacılık, Isparta, Uzay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu - Son Dakika


Son Dakika
16:57 Canlı yayında "kadınlarla bir araya gelmiyorum" diyen Meriç Erkan stüdyoda şekilden şekile girdi
16:52 Beşiktaş'tan resmi açıklama geldi! Talisca imzayı attı mı?
16:41 ABD'nin New York metrosunda silahlı saldırı! 6 kişi vuruldu, çok sayıda patlayıcı ele geçirildi
16:41 Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı: İnsanlar yolculuk yapmayı bıraktı, otobüsler çürüyor, mali kaybımız milyonları aştı
16:37 "30 yıllık sermayem gitti, alacağımı vermedi" dedi ve fabrika ortağının yüzüne asit attı!
16:34 Klarnetçi ve davulcunun galibiyet mutluluğu görenleri gülümsetti! İşte o anlar
16:32 Rus lider Putin'den yeni açıklama: Görüşmeler çıkmaza girdi çünkü Ukrayna anlaşmalara uymadı
16:18 Yabancı uyruklu adam, vapurda genç kızın görüntülerini çekti, sosyal medya ayağa kalktı
16:00 ABD enflasyonu zirve yaptı! Yıllık bazda yüzde 8.5 artış oldu
15:48 Fenomen boşanma avukatı uyardı: "Bu beş mesleği yapan kişilerle evlenmektense kaçın"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 17:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: ISUBÜ, TEKNOFEST'e akademik paydaş oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement