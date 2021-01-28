Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı - Son Dakika

Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı

28.01.2021 14:11
Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı, System.String[]

Anadolu Isuzu'nun yurt içi ve yurt dışı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge merkezinde geliştirdiği aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya'nın Tetovo şehrinde hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu'nun yurt içi ve yurt dışı müşteri ihtiyaçları doğrultusunda Ar-Ge merkezinde geliştirdiği aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya'nın Tetovo şehrinde hizmet vermeye başladı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirket, global bir marka olma yolunda hızla ilerliyor. Türkiye'de geliştirilen araçlarıyla Avrupa'nın birçok şehrinde hizmet veren Anadolu Isuzu'nun, geleceğin toplu taşıma trendlerine uygun olarak tasarladığı aracı Citiport 12, Kuzey Makedonya'nın Tetovo şehrinde yollara çıktı.

Toplu taşıma sektöründe gelişmeye ve büyümeye devam eden Anadolu Isuzu, Tetovo Belediyesi'ne 5 adet Citiport 12 teslim etti. Tetovo Belediyesi'nde 17 Ocak'ta düzenlenen teslimat törenine Kuzey Makedonya Maliye Bakanı Fatmir Besimi ile Tetovo Belediye Başkanı Teuta Arifi de katıldı.

Isuzu Citiport konforlu ve ergonomik

Açıklamadaki bilgilere öre, büyük metropol ve belediyelerin genel ulaşım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanan Citiport 12, "Toplu taşıma için ideal çözüm" konseptiyle hayata geçirildi. 2015 yılında "Avrupa'nın en konforlu ve ergonomik otobüsü" ödülünü alan Citiport 12, 300 HP güç ve 1200 Nm tork üreten Cummins motor, güçlü çekiş ve rahat bir sürüş deneyimi sağlayan ZF Ecolife tam otomatik şanzımanıyla öne çıkıyor. Alçak tabanlı platformu, geniş iç hacmi, yana yatma (kneeling) özelliği ve kolay açılıp kapanabilen tekerlekli sandalye rampasıyla tüm yolcular için engelsiz bir yolculuk sağlıyor.

Açıklamaya göre, EBS, ABS ve ASR fren sistemleri, entegre retarder, hillholder (yokuş kalkış destek sistemi), bağımsız havalı süspansiyonu ve entegre kapalı devre kamera sistemi sayesinde yoğun şehir trafiğinde sürücü ve yolcuların güvenli bir şekilde seyahat etmesine olanak sağlayan Citiport 12'nin sunduğu ergonomik gösterge paneli, kapalı yada yarı kapalı sürücü kabini, dijital kliması, isteğe bağlı ısıtmalı sürücü koltuğu, yolcu sayma sistemi ve otomatik motor yağı dolum sistemi gibi özellikleri sürücünün konforunu önemli ölçüde artırıyor.

Araştırma Geliştirme, Makedonya, Türkiye, Isuzu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Zamalek'ten resmi açıklama geldi! Mostafa Mohamed için Galatasaray'la anlaşıldı TSK personeline ilişkin kanun teklifi TBMM Milli Savunma Komisyonu'nda kabul edildi Galatasaray, Diagne'yi satın alma opsiyonuyla West Bromwich'e kiraladı Bankamatik kuyruğunda fenalaşan adam hayatını kaybetti! Yere yığıldığı anlar kameraya yansıdı Pamela Anderson, beşinci evliliğini inşaat ustası sevgilisi ile yaptı İstanbul'un barajlarındaki su seviyesi yüzde 36,96'ya yükseldi Sadakatsiz'de Mert karakterini canlandıran Eren Vurdem diziye veda etti Dört kişilik ailenin açlık sınırı 2 bin 652, yoksulluk sınırı 8 bin 638 lira oldu
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: HDP'den bir randevu talebi gelmedi, gelirse görüşürüz bunda bir şey yok DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan: HDP'den bir randevu talebi gelmedi, gelirse görüşürüz bunda bir şey yok         
14:01
40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi 40 saniye süren hortum, araba ve kameriyeyi de peşine takıp ortalığı savaş alanına çevirdi         
13:43
AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi AK Partili Ünal: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu yüzde 52'nin altına, AK Partinin oyu ise yüzde 40'ın altına düşmedi         
13:28
Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis Anne ve babasını siyanürlü şerbet içirip öldüren gence 2 kez müebbet ve 10 yıl 10 ay hapis         
12:48
Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı Sürekli ağaçlarını kesen şahsı, bahçesine kurduğu 17 bin liralık fotokapanla yakaladı         
11:55
Türkiye'nin en büyük çetesi Türkiye'nin en büyük çetesi "Büyü Bozan" operasyonuyla çökertildi! Polis 6 ay boyunca balıkçı kılığında takip etti         
11:37
Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor Sivaslı işadamı memleketine Türkiye'nin en büyük meyve bahçesini kuruyor         
11:06
Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı Kuliste kurşun döktüren Alişan, o anları sosyal medyadan paylaştı         
10:53
Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek Tatlıses'in meşhur ettiği oryantal Didem, yıllar sonra yeniden İbo Show'da boy gösterecek         
09:41
Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor Genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğü köyde jandarma nöbet tutuyor         
09:37
Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu Volkswagen'i tahtından eden Toyota dünyanın en çok satan otomobil markası oldu         
09:29
Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu Üniversite öğrencisi pandemiyi fırsata çevirdi, kaz çiftliği kurdu         
09:16
Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı Çobanı evlilik vaadiyle dolandıran ve canlı yayında gözaltına alınan fettan gelin tutuklandı         
09:02
Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı Sokakta donmak üzere olan evsiz kadını polis kurtardı         
08:57
Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü Karısının cüretkar paylaşımlarına dayanamayan adam önce eşini sonra kendini öldürdü         
21:58
Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti Acun Ilıcalı'nın 20 yıllık sağ kolu Birol Doğan istifa etti         
19:29
Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü Silahlı arazi kavgasında gözü dönen şüpheli, arabayı husumetlilerinin üzerine sürdü         
17:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2021 14:34:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Isuzu Citiport 12. Makedonya'da yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei