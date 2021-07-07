Isuzu D-Max'lerde temmuza özel kampanya - Son Dakika

Anadolı Isuzu'nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max'e sahip olmak isteyenler için temmuz ayına özel cazip fiyatlar ve ödeme koşulları sunuluyor.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, 31 Temmuz'a kadar geçerli olacak kampanya kapsamında D-Max'lerde 100 bin TL 12 ay için yüzde 0,49 faiz imkanı bulunuyor.

Pick-up segmentinin güçlü oyuncusu, 2020 yılında tamamen yenilenen D-Max 4 farklı donanım seviyesi ile farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılamak için tüm Isuzu yetkili satıcılarında alıcılarını bekliyor.