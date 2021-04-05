Isuzu'dan D-Max'e özel kampanya

Isuzu D-Max araç sahiplerini yetkili servislerinde nisan ayı boyunca cazip fırsatlar bekliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, D-MAX araç sahiplerini yetkili servislerinde cazip fiyatlar ve ödeme koşulları ile karşılıyor.

30 Nisan'a kadar geçerli D-Max Kampanyası kapsamında Isuzu yetkili servislerinden D-Max yedek parça temin eden araç sahipleri yüzde 25'e varan oranlarda indirim uygulamasından faydalanmaya devam edecek.

Kampanya ile araç sahipleri anlaşmalı kartlarla 5 taksitte ödeme yapabilecek. D-Max Kampanyası kapsamında ayrıca nisan ayı boyunca "Ücretsiz Hızlı Check-up" imkanı sunulacak.

Kampanya kapsamında cazip fırsatlar ve ödeme koşulları tüm Isuzu yetkili servislerinde müşterileriyle buluşuyor.