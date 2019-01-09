Son Dakika Haberleri: Isuzu Otobüslerinin Reklam Tanıtımı Sapanca'da Yapıldı

Isuzu Otobüslerinin Reklam Tanıtımı Sapanca'da Yapıldı

1 saat önce

Isuzu markasının ürettiği yeni otobüslerin tanıtımı Sapanca'nın Kırkpınar sahilinde bulunan Sapanca Belediyesi tarafından hazırlanan Festival Alanında çekimleri yapıldı.

Isuzu Otobüslerinin Reklam Tanıtımı Sapanca'da Yapıldı, System.String[]

Reklam çekiminde yakın zamanda tanıtılacak olan Isuzu'nun yeni model otobüslerinin lansman öncesi çekimleri için Sapanca tercih edildi. Ulaşım sektöründe yenilikleri aynı çatı altında buluşturacak olan Isuzu otobüslerini Doğu Avrupa olmak üzere tüm yurtdışı pazarında ve Türkiye'de müşterilerin beğenisine sunacak. Kış şartlarının ve gölün etkisiyle sert olan rüzgârda çekim için yoğun bir çaba harcayan ekibi hem havadan hem karadan gerçekleştirilen görüntülerle reklam tanıtımını tamamladılar.

Böylesine doğa ile iç içe ve büyük bir alanın Türkiye'de çok ender olduğunu belirten yetkililer. Sapanca Belediyesi'ne böyle bir alanın kamuya hizmet anlamında sunulmuş olmasından memnuniyetlerini dile getirdiler. Bundan sonra birçok çekimlerin burada yapılması için güzel bir mekân olduğunu belirttiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 06:09 Kaynak: Bültenler

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