İsveç, 27 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya İsveç, 27 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verdi - Son Dakika Dünya

İsveç, 27 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verdi

6 saat önce

İsveç hükümetinin paylaştığı 2019 yılı verilerine göre İskandinav ülkesi bu yıl içerisinde yaklaşık 75 bin kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı. İsveç vatandaşlığına kabul edilen en büyük grup ise Suriyeliler. 2019 yılında 27 bin Suriyeli mülteci İsveçli oldu.

İsveç, 27 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verdi, System.String[]

İsveç hükümetinin paylaştığı 2019 yılı verilerine göre İskandinav ülkesi bu yıl içerisinde yaklaşık 75 bin kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı. İsveç vatandaşlığına kabul edilen en büyük grup ise Suriyeliler.


Yaklaşık 27 bin Suriyeli mülteci 2019 yılında İsveçli oldu.

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İsveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:47 
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