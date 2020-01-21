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İsveç, 27 bin Suriyeli mülteciye vatandaşlık verdi
6 saat önce
İsveç hükümetinin paylaştığı 2019 yılı verilerine göre İskandinav ülkesi bu yıl içerisinde yaklaşık 75 bin kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı. İsveç vatandaşlığına kabul edilen en büyük grup ise Suriyeliler. 2019 yılında 27 bin Suriyeli mülteci İsveçli oldu.
İsveç hükümetinin paylaştığı 2019 yılı verilerine göre İskandinav ülkesi bu yıl içerisinde yaklaşık 75 bin kişiye vatandaşlık hakkı tanıdı. İsveç vatandaşlığına kabul edilen en büyük grup ise Suriyeliler.
Yaklaşık 27 bin Suriyeli mülteci 2019 yılında İsveçli oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:47
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