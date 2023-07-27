İsveç Adalet Bakanı: Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemleri Ülkenin Güvenlik Durumunu Kötüleştiriyor - Son Dakika
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İsveç Adalet Bakanı: Kur'an-ı Kerim Yakma Eylemleri Ülkenin Güvenlik Durumunu Kötüleştiriyor

27.07.2023 17:04

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ülkesinin güvenlik durumunu kötüleştirdiğini ve imajı üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi. Strömmer ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, ülkede son günlerde artan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki karşı protestoların İsveç'te güvenlik risklerini tırmandırdığına işaret eden Strömmer, teröre karşı çalışmaların hızlandırıldığını belirtti. SEPO Başkanı Essen de ülkenin terör riski seviyesinin yüksek olduğunu vurgulayarak, Kur'an-ı Kerim yakılma olaylarından sonra terör riskinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini ifade etti. İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ise Kur'an-ı Kerim yakılmasının ciddiye alınması gerektiğini belirterek, bu konuda diğer ülkelerin dışişleri bakanları ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ile görüşme yapacağını açıkladı. İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından İsveç firmalarına yönelik boykot çağrıları üzerine Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, firma yetkililerini toplantıya çağırdı.

İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, Kur'an-ı Kerim yakma eylemlerinin ülkesinin güvenlik durumunu kötüleştirdiğini ve imajı üzerinde olumsuz etki yaptığını söyledi.

Strömmer ve İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) Başkanı Charlotte von Essen, ülkede son günlerde artan Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri ve dünyanın çeşitli yerlerindeki karşı protestoların İsveç'te güvenlik risklerini tırmandırdığına işaret eden Strömmer, "İsveç'in, İslam düşmanı ülke gibi resmedilmesi ciddi bir durum. Kur'an-ı Kerim yakma eylemleri, İsveç'in güvenlik durumunu kötüleştirdi. Ülkemizin imajı üzerinde olumsuz etkisi oldu." ifadelerini kullandı.

Strömmer, teröre karşı çalışmaların hızlandırıldığını, 15 kurumun da teyakkuza geçirildiğini belirtti.

SEPO Başkanı Essen de mart ayından beri ülkenin terör riski seviyesinin yüksek olduğunu hatırlatarak, Kur'an-ı Kerim yakılma olaylarından sonra, ülkedeki mevcut terör riskinin yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, Kur'an-ı Kerim yakılmasına ilişkin ülkesinin dış dünyada kötüleşen imajının ele alındığı Meclis Adalet Komitesi toplantısına katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Billström, İsveç'te kutsal metinlerin yakılma olayının ciddiye alınması gerektiğine işaret etti.

Kur'an-ı Kerim yakılmasının İsveç'te yasal olmasına rağmen, uygun olmadığını dile getiren Billström, "Kur'an-ı Kerim yakma olayları başladığı günden beri, birçok ülkenin dışişleri bakanı ile temas halindeyim. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri ile de konu hakkında bir görüşme yapacağım." dedi.

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasından sonra İslam dünyasında yükselen İsveç firmalarına boykot çağrısı üzerine harekete geçen Uluslararası Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Johan Forssell, firma yetkililerini toplantıya çağırdı.

Toplantı öncesi açıklamada bulunan Forsell, "Ku'ran-ı Kerim yakılma olaylarından sonra yurt dışında ticaret yapan İsveç firmalarının zarar görmesi söz konusu. Bu nedenle yakma olayına tepki gelen bölgelerde iş yapan İsveç şirketlerini toplantıya çağırdım." dedi.

İsveç'te son olarak 20 Temmuz'da Irak asıllı Salwan Momika, Irak'ın Stockholm Büyükelçiliği önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i ve Irak bayrağını ayaklar altına almıştı.

Kaynak: AA
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Charlotte, İsveç, Güncel, Son Dakika

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