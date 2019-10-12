Son Dakika Haberleri: İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti

İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti

1 saat önce

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius yaşamını yitirdi.

İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius hayatını kaybetti, System.String[]

Nobel Edebiyat Ödülü'nü veren İsveç Akademisinin eski Daimi Sekreteri Sara Danius yaşamını yitirdi.

Ailesi, İsveç haber ajansı TT'ye yaptığı açıklamada, Danius'un (57) uzun süren bir hastalık döneminin ardından hayatını kaybettiğini bildirdi.

İsveç medyasında yer alan haberlerde, Danius'un uzun yıllar meme kanseriyle mücadele ettiği belirtildi.

Edebiyat eleştirmeni, profesör ve yazar olan Danius, 2015-2018 yıllarında İsveç Akademisinin ilk kadın daimi sekreteri olarak görev yapmıştı.

Danius, Nobel Edebiyat Ödülü'ne karar veren İsveç Akademisinde ortaya çıkan cinsel taciz skandalının ardından akademideki daimi sekreterlik görevinden istifa etmişti.

Edebiyat, İsveç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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