İsveç araştırma roketi Norveç topraklarına düştü

İsveç'in araştırma roketlerinden birinin arızalanarak Norveç topraklarına düşmesi iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden oldu.

BBC'nin haberine göre, Norveç, komşusu İsveç'e, gerçekleşen olayı resmi kanallardan haber vermediği gerekçesiyle tepki gösterdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ragnhild Simenstad, açıklamasında, "Bakanlığa resmi bir tebligat ulaşmadı. Sınır ötesinde buna benzer bir olay meydana geldiğinde, sorumluların derhal Norveç makamlarını uygun kanallardan bilgilendirmesi önemlidir." dedi.

Simenstad, "Düşen bir roketin büyük bir hasara yol açabileceğini unutmamak önemli. Yakıt kirlenmiş olabilir. Zehirli maddeler içeriyor olabilir. Beklediğimiz sadece kurallara uyulması, usule göre hareket edilmesi." ifadelerini kullandı.

Roketin fırlatıldığı İsveç'teki Esrange Uzay Merkezi'nden Marko Kohberg ise açıklamasında, meydana gelen sapmanın çok ciddi olduğunu söyleyerek, nedeni hakkında spekülasyon yapmak için henüz çok erken olduğunu ve soruşturma tamamlandığında detaylı bilginin verileceğini kaydetti.

Kohberg ayrıca, olaydan kısa bir süre sonra yetkililerle temasa geçildiği ve roket düştükten sonra mevcut protokollerin izlendiğini belirtti.

Yaşanan olayda can veya mal kaybının gerçekleşmediği bildirildi.

İsveç'ten fırlatılan araştırma roketi yanlışlıkla Norveç'e düşmüştü

İsveç'in kuzeyindeki Kiruna yakınlarındaki Esrange Uzay Merkezi'nden pazartesi günü yerel saatle 07.20'de fırlatılan ve sınıra yakın bir bölgeye inmesi beklenen roket hedefini şaşırmıştı.

İsveç Uzay Şirketi (SSC) tarafından fırlatılan araştırma roketi, 250 kilometre yüksekliğe ulaştıktan sonra rotasından çıkarak Norveç'te dağlık bir alana düşmüştü.

Arızalandığı için hedefine iniş yapamadığı düşünülen roket ve taşıdığı yükün, planlanan iniş sahasının yaklaşık 40 kilometre kuzeybatısına düştüğü bildirilmişti.

SSC'den yapılan açıklamada, roketin 250 kilometre yükseklikte sıfır yer çekimine ulaşarak burada potansiyel karbon içermeyen yakıtlara ve daha verimli güneş panelleri yaratmaya yönelik deneyler yaptığı belirtilmişti.

Açıklamada, Norveç'ten özür dilenerek olayın soruşturulduğu aktarılmıştı.

SSC'den bir yetkili, roketin düştüğü bölgenin "en yakın yerleşim yerine 10 kilometre uzaklıkta" olduğunu söylemişti.