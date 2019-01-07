İsveç: Artık Fiyasko ile Sonuçlanmış Projelerin de Bir Müzesi Var
1 saat önce
İsveç: Artık fiyasko ile sonuçlanmış projelerin de bir müzesi var.
İsveç
: Artık fiyasko ile sonuçlanmış projelerin de bir müzesi var
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:56 Kaynak: Youtube
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