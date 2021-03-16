İsveç "AstraZeneca" aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu - Son Dakika

İsveç, Oxford Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi ve İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca tarafından korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen aşı, kan pıhtılaşmasına neden olduğu şüphesiyle kullanımını durduran ülkelerin sayısı giderek artıyor. Son olarak İsveç de aşının kullanımını geçici olarak durdurdu. İsveç Halk Sağlığı Kurumu Epidemiyolog Anders Tegnell yaptığı açıklamada, "Karar bir ihtiyati tedbirdir. Aşı hakkında iyi bilgiler var, ancak Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) yapacağı araştırma ile kan pıhtılaşmasına neden olup olmadığına karar verilecek. İsveç ve bazı Avrupa ülkeleri olarak soruşturmanın sonucuna kadar AstraZeneca aşısının kullanımını durdurduk" ifadelerini kullandı.

İsveç'te bugüne kadar 1 milyon 93 bin 915 kişiye aşı uygulandı. 758 bin 884 kişi aşının ilk dozunu alırken, 335 bin 31 kişiye ise 2. doz uygulandı.

AŞININ KULLANIMI 18 ÜLKEDE ASKIYA ALINMIŞTI

Aralarında Fransa, Danimarka, Almanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda, Norveç, İtalya, Avusturya, Estonya, Litvanya, Letonya, Bulgaristan, Romanya, Tayland, Endonezya, Lüksemburg ve İspanya'nın da bulunduğu 18 ülke, kan pıhtılaşmasına neden olduğu gerekçesiyle önlem olarak AstraZeneca aşısının kullanımını durdurmuştu.

İngiltere ise aşıyı kullanmaya devam ediyor.

(Metin Altınışık/İHA)