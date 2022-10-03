İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi - Son Dakika
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İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi

03.10.2022 14:36
İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi

İsveç, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının olduğu bölgeye dalgıçların bulunduğu denizaltı sevk etti.

İsveç, Baltık Denizi'nde, Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında meydana gelen gaz sızıntılarının olduğu bölgeye dalgıçların bulunduğu denizaltı sevk etti.

İsveç Sahil Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, kurumun olayı yönettiği belirtilirken sızıntıların olduğu bölgeye dalgıçların da bulunduğu denizaltı gönderildiği belirtildi.

Kurumdan bölgede kaç gemi ve denizaltı olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar

Danimarka ve İsveç açıklarında Rusya'ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında 4 sızıntı olduğu bildirilmiş, gemilerin "bölgeye yanaşmaması" uyarısı yapılmıştı.

İki ülke de sızıntıların kaza değil, kasıtlı bir eylemin sonucu olduğuna yönelik işaretler bulunduğunu açıklamıştı. Avrupa Birliği (AB) de boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığını kaydetmişti.

İsveç İstihbarat Teşkilatı (SEPO) da olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Danimarka Enerji Ajansı, dün, Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının durduğunu açıklamıştı.

Rus enerji şirketi Gazprom da bugün Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında basıncın normale döndüğünü ve sızıntıların sona erdiğini duyurmuştu.

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Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu Kuzey Akım 1 ve 2'deki gaz sızıntıları durdu
Kaynak: AA

Baltık Denizi, Danimarka, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İsveç, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hattındaki sızıntıların yaşandığı bölgeye denizaltı gönderdi - Son Dakika
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