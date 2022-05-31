İsveç Başbakanı Andersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar dürüst değiller" açıklamalarına ılımlı yaklaşım - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Andersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bunlar dürüst değiller" açıklamalarına ılımlı yaklaşım

31.05.2022 21:58

İsveç ve Finlandiya'nın Türkiye'nin olumsuz tavrını değiştirmek üzere Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." demişti. Bu açıklamalar İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson'a soruldu. Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceklerini belirten Andersson, Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip gitmeyeceğine yönelik soruya ise "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız" dedi.

Rusya'nı Ukrayna'yı işgalinin ardından İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için yaptığı başvuru gündemde yerini koruyor. İki ülkenin bu konuda Türkiye'nin olumsuz tavrını değiştirmek üzere Ankara'ya yaptığı ziyaret hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller." açıklamasında bulunmuştu.

"GÖRÜŞMELERE DEVAM EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına ilişkin İsveç Başbakanı Mangdalena Andersson, "Türkiye ile çeşitli düzeylerde görüşmelere devam edeceğiz. Bunun devam eden diyalog olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"SÜREÇTE NE DOĞRUYSA ONU YAPACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için Ankara'ya gidip-gitmeyeceğine yönelik soruya ise Andersson, "Süreçte ne doğruysa onu yapacağız." cevabını verdi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

İsveç ve Finlandiya'nın Ankara'daki temaslarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bunların beklentisi var fakat Türkiye'yle ilgili atmaları gereken adımları atmadıkları gibi, bu görüşmeleri yaptığımız süreç içerisinde hala bunlar, özellikle İsveç, Stockholm'ün caddelerinde teröristleri gezdiriyor, kendi polisleriyle onları güvence altına alıyor. Hatta hatta görüşmeyi yaptıkları günün akşamında İsveç devlet televizyonunda Salih Müslim denen teröristi konuşturarak bize her türlü yanlışı yaptıkları gibi, F16 meselesinde vesaire yine olumsuz tavırlarını, yaklaşımlarını sürdürüyorlar. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller. Bir güvenlik teşkilatı olan NATO'da bu tür teröristleri bağrına basan, bu tür teröristleri kucağında besleyen ülkelerle ilgili biz geçmişte yapılan yanlışın tekrarını yapamayız. Neydi o? Özellikle Yunanistan geçmişte NATO'dan çıkmıştı, o zamanın Türkiye yönetimi Yunanistan'ın tekrar NATO'ya girmesinin yolunu açtı. Yunanistan da aynı şeyleri söylüyordu, herhangi bir şeyin olmayacağını söylüyordu. Bakın şu anda Yunanistan'ın Avrupa'ya 400 milyar avro borcu var, fazlası var azı yok. 5+4 yani 9 tane şu anda Amerika'nın Yunanistan'da üssü var." değerlendirmesini yapmıştı.

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Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ankara, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Başbakanı Andersson'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bunlar dürüst değiller' açıklamalarına ılımlı yaklaşım - Son Dakika


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