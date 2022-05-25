İsveç Başbakanı Andersson: "Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz" - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Andersson: "Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz"

25.05.2022 20:07
İsveç Başbakanı Andersson: "Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz"

- İsveç Başbakanı Andersson: "Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz" İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini söyledi.

- İsveç Başbakanı Andersson: "Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz"

STOCKHOLM - İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, ülkesinin terör örgütlerine para ya da silah göndermediğini söyledi.

İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurularına ilişkin istişareler Türkiye'de devam ederken, İsveç'ten konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile İsveç'in başkenti Stockholm'de ortak basın toplantısı düzenledi. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yaşanan anlaşmazlığa ilişkin konuşan Andersson, "Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz" dedi.

İsveçli diplomatların Ankara'da Türkiye'nin çekincelerini ve taleplerini görüşeceklerini ifade eden Andersson, "Bu listeyi inceleyip tartışacağız. Medyadaki haberlerde ve diğer yerlerden yapılan açıklamalarda belirsiz olan şeyleri açıklığa kavuşturacağız" diye konuştu.

İsveç'in mali yardımlarının nereye gönderildiği ve silah satışlarıyla ilgili bilgilerin bu listeye dahil olduğuna işaret eden Andersson, "Kesinlikle terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz" şeklinde konuştu.

İsveç Başbakanı Andersson: Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz
İsveç Başbakanı Andersson: Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz
İsveç Başbakanı Andersson: Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz
İsveç Başbakanı Andersson: Terör örgütlerine para ya da silah göndermiyoruz
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Kaynak: İHA

Türkiye, Terör, Silah, İsveç, Güncel, Son Dakika

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