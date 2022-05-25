İsveç Başbakanı Andersson Türkiye'yle terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek istiyor

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Türkiye ile güvenlik ve terörle mücadele konularında ikil iş birliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Andersson, resmi temaslarda bulunmak üzere İsveç'in başkenti Stockholm'e gelen Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştü. İki lider daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Türkiye ile NATO için müzakere yapmayı önemsediklerini ifade eden Andersson, "Türkiye ile güvenlik ve terörle mücadele konularında ikili iş birliğini güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye ile görüşmeler şu anda sürüyor. Bu görüşmelerin devam etmesini bekliyoruz." dedi.

Terör örgütlerine para göndermediklerini aktaran Andersson, "İsveçli diplomatlar Ankara'da. Terör örgütlerine silah ve para göndermiyoruz. Medyada çıkan ya da belirsiz olan şeyleri tartışıp, konuşup açıklığa kavuşturacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de AB'nin İsveç'in NATO üyeliğini desteklediğini ve Avrupa'yı daha güvenli hale getireceklerini kaydetti.

Avrupa ülkelerinin Rus gazından bağımsız bir hale gelmesi gerektiğini vurgulayan Michel, gelecek hafta yapılacak AB zirvesinde AB'nin Rus petrolüne yönelik yaptırımları konusunda bir karar çıkmasını umduğunu dile getirdi.