İsveç Başbakanı: "Deaş'a Katılanlar İsveç'e Dönebilir"
10 dakika önce
İsveç Başbakanı Stefan Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların İsveç'e dönebileceklerini söyledi.
İsveç
Başbakanı Stefan Löfven
, terör örgütü DEAŞ'a katılanların İsveç'e dönebileceklerini söyledi. Suriye
esir kamplarında bulunan 200'e yakın DEAŞ militanın İsveç'e geri dönmesi ülkede büyük tartışmalara neden olurken İsveç Başbakanı Stefan Löfven bir televizyon programında ilginç açıklamalarda bulundu. Löfven, terör örgütü DEAŞ'a katılanların vatandaşlıktan çıkarılmayacağını ve İsveç'e dönebileceğini söyledi. Löfven, DEAŞ'a katılan İsveçlilerin vatandaşlıktan çıkarılmasının İsveç Anayasasına aykırı olduğunu belirterek "Böyle bir şey mümkün değil" dedi. Löfven, "Hükumet bu kişilere dönmeleri için herhangi bir yardımda bulunmayacak. Ama kendi imkanları ile dönerlerse İsveç vatandaşı oldukları için haklarını kullanmış olurlar" ifadelerini kullandı. DEAŞ'a katılan İsveçlilerin ülkeye döndüğünde güvenlik birimlerince kontrol edileceğini kaydeden Löfven, "Suçları bulunanlar cezalarını çekecek" dedi.
(Metin Altınışık/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:46 Kaynak: İHA
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