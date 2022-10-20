İsveç Başbakanı Krıstersson: "Anlaşmadaki Yükümlülükleri En Kısa Sürede Yerine Getirmek İçin Elimizden Geleni Yapıyoruz"

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile yaptığı basın açıklamasında; "İsveç'in, sadece terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirterek değil, aynı zamanda PKK dahil terör örgütlerine üyeliğin yasaklanması dahil olmak üzere İsveç yasalarını fiilen güçlendirerek anlaşmayı uygulamak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyorum" dedi. Kristersson ise, "İsveç ile Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya tam bağlıyız ve anlaşmadaki tüm yükümlülükleri en kısa sürede yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, İsveç'in yeni Başbakanı Kristersson ile bugün Brüksel'de ortak basın toplantısı düzenledi.

STOLTENBERG: İSVEÇ'İN GÖSTERDİĞİ ÇABALARI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUM

Basın açıklamasının ardından Genel Sekreter Stoltenberg ve Başbakan Kristersson, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg üyelik sürecine ilişkin soruya, "İsveç'in, sadece terörle mücadele konusunda iş birliğini artırmaya hazır olduklarını belirterek değil, aynı zamanda PKK dahil terör örgütlerine üyeliğin yasaklanması dahil olmak üzere İsveç yasalarını fiilen güçlendirerek anlaşmayı uygulamak için gösterdiği çabaları memnuniyetle karşılıyorum: Silah ihracatı üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması, bilgi alışverişi ve istihbarat söz konusu olduğunda daha fazlasını yapmak ve ilgili ülkeler arasında istihbarat paylaşımı için bir platform olan kalıcı mekanizmayı kurmak" ifadelerini kullandı.

KRISTERSSON: ANLAŞMAYA TAM BAĞLIYIZ

Aynı soruya Kristersson ise, "Açık konuşmak gerekirse, İsveç ile Finlandiya ve Türkiye arasında imzalanan anlaşmaya tam bağlıyız ve anlaşmadaki tüm yükümlülükleri en kısa sürede yerine getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sadece terörle mücadelenin bu anlaşmada temel öneme sahip olduğunun altını çizmek isterim" yanıtını verdi.

Kristersson, önceki hükümetten farklı olarak yeni hükümetin hangi adımları atacağına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

"Şu anda yeni mevzuatı hayata geçiriyoruz ve bu, anlaşmalara göre yükümlülüklerimizi yerine getirme olanaklarımız açısından çok şey ifade edecek. Anlaşmanın kendisi ne ise odur. Biz önceki hükümet gibi buna tamamen bağlıyız. Fakat, pratikte söz verdiklerimizi yerine getirdiğimizi göstermek için artık daha fazla aracımız olduğu kanaatindeyim."

STOLTENBERG: İRAN'IN RUSYA'YA DESTEK SAĞLAMA NOKTASINDA YAPTIKLARINI TAKİP EDİYORUZ

İran'ın Rusya'ya füze gönderdiğine ilişkin somut bir kanıt olup olmadığına ilişkin soru üzerine Stoltenberg, istihbarat detaylarına girmeyeceğini belirterek "İran'ın Rusya'ya herhangi bir destek sağlama noktasında yaptıklarını yakından takip ediyoruz. İran'a insansız hava aracı ya da füze tedarik etmemesi yönünde çağrıda bulunuyoruz. Herhangi bir füze tedariki de BM Güvenlik Konseyi kararlarının açık bir ihlali olacaktır" ifadelerini kulandı.

Türkiye'yi ziyaret etme planı olup olmadığı sorulan Başbakan Kristersson, "Genel Sekreter'e bir an önce Ankara'ya gitmek için hazır olduğumuzu belirttim. Bu mesajı zaten Türk dostlarımıza ilettik" dedi.