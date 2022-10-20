- İsveç Başbakanı Kristersson: " Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracağız"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg:

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek"

BRÜKSEL - İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracağını, en kısa zamanda Ankara'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Karargahı'nda İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Stoltenberg, "Başbakan Kristerson, NATO'ya hoş geldiniz. Göreve başladıktan sadece 3 gün sonra burada olduğunuz için gerçekten minnettarım. Bu, İsveç'in NATO üyeliğine uzun süredir devam eden bağlılığınızı ve desteğinizi gösteriyor. Yakın bir NATO ortağı olarak İsveç, uzun yıllardır ittifaka değerli katkılarda bulunmuştur. İyi eğitimli ve profesyonel silahlı kuvvetleriniz var. Zaten NATO standartlarına göre çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

Haziran ayında Madrid'deki NATO Liderler Zirvesi'nde İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine davet edilmesiyle tarihi bir karar alındığını hatırlatan Stoltenberg, "İttifaka katılmak sizi daha güvenli yapacak, NATO daha güçlü, Avrupa-Atlantik bölgesi daha güvenli olacak. Üyeliğiniz ittifakın kuzeydeki varlığını güçlendirecek ve İskandinav, Baltık savunma iş birliğini derinleştirecek" dedi.

İsveç ve Finlandiya'nın davetli olarak artık NATO'nun siyasi ve askeri yapılarına entegre olduğunu belirten Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya herhangi bir baskıya maruz kalırsa müttefiklerin harekete geçmemesi düşünülemez. Birçok müttefik her iki ülkeye de güvenlik teminatı verdi. NATO, Baltık Denizi bölgesindeki varlığını artırdı ve her zamankinden daha fazla bir şekilde birlikte tatbikat yapıyor ve çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "İsveç ve Finlandiya'nın katılım süreci, NATO'nun modern tarihindeki en hızlı süreç olmuştur. Hemen hemen tüm müttefikler artık ulusal düzeyde prosedürlerini tamamlamıştır" dedi.

"Türkiye, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek"

Stoltenberg, "Bu nedenle sayın başbakan, terörle mücadelede iş birliğini güçlendirmek için Türkiye, İsveç ve Finlandiya tarafından imzalanan üçlü mutabakata bağlılığınızı memnuniyetle karşılıyorum. Mutabakatın önemi konusunda hepimiz hemfikiriz. Türkiye, İsveç ve Finlandiya terörle mücadelede iş birliğini güçlendirecek. İsveç'in üçlü mutabakatı uygulamak için attığı büyük ve somut adımları, Türkiye'ye silah satışındaki kısıtlamaların kaldırılmasını, terörle mücadelede iş birliğini önemli ölçüde geliştirmek, PKK dahil terör örgütlerine katılımın yasaklanması, suçluların iadesi ve terörün finansmanı gibi konularda Daimi Ortak Mekanizması aracılığıyla çalışılmasından memnuniyet duyuyorum. Ayrıca bir neslin en büyük güvenlik kriziyle karşı karşıya kalırken birlikte durmamız gerektiği konusunda hemfikiriz" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, NATO'nun 30 üyesinden 28'inin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılımını onayladığını da hatırlattı.

"Her işaret İran'ın Rusya'ya bu insansız hava araçlarını sağladığını gösteriyor"

Rusya- Ukrayna savaşına değinen Stoltenberg, "Rusya Devlet Başkanı Putin Ukrayna'da başarısız oluyor. Ancak acımasız saldırganlık savaşından vazgeçmedi. Bu yüzden İsveç'in Ukrayna'ya silah ve mühimmatın yanı sıra insani yardımla güçlü desteğini memnuniyetle karşılıyorum. NATO müttefikleri ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın kendini savunma hakkını desteklemeye devam edecek" dedi.

Bir gazetecinin İran'ın Ukrayna'daki savaşta kullanılmak üzere Rusya'ya kamikaze insansız hava araçları verdiği iddialarını sorması üzerine Stoltenberg, "Şunu söyleyebilirim ki her işaret, İran'ın Rusya'ya bu insansız hava araçlarını sağladığını gösteriyor. İran dahil tüm ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü yasa dışı savaşını desteklememeye çağırıyoruz. Bu bir saldırganlık savaşıdır. Bu, uluslararası hukuku açıkça ihlal eden bir savaş ve Avrupa'daki bağımsız egemen bir ulusa saldırıdır" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabaları artıracağız"

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ise, "İsveç, NATO'nun terörle mücadele faaliyetlerine daha açık ve derin bir şekilde dahil olacak" diye konuştu. Kristersson İsveç'in yeni hükümetinin ülkenin NATO üyeliğini onaylaması konusunda Türkiye'nin güvenlik endişelerini gidermek için çabalarını arttıracağını söyledi. En kısa zamanda Ankara'yı ziyaret etmeye hazır olduğunu ve seyahat için hazırlıkların yapıldığını kaydeden Kristersson, "Açıkça söylemek gerekirse İsveç, Finlandiya ve Türkiye arasındaki anlaşmaya bağlıyız ve anlaşmadaki tüm yükümlülükleri en kısa sürede yerine getirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz" diyerek terörle mücadelenin bu anlaşmada temel öneme sahip olduğunu vurguladı.