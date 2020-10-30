İsveç Başbakanı Löfven: "İslam ile İsveç ve Fransa arasında bir çatışma yok" - Son Dakika

İsveç Başbakanı Löfven: "İslam ile İsveç ve Fransa arasında bir çatışma yok"

30.10.2020 23:53
İsveç Başbakanı Löfven:

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, "İslam ile İsveç ve Fransa arasında bir çatışma olmadığını, çatışmanın toplumun büyük bir bölümü ile radikal şiddet yanlıları arasında olduğunu" savundu.

İsveç Başbakanı Stefan Löfven, "İslam ile İsveç ve Fransa arasında bir çatışma olmadığını, çatışmanın toplumun büyük bir bölümü ile radikal şiddet yanlıları arasında olduğunu" savundu.

Sosyal medyada Fransa'daki son saldırıları değerlendiren Löfven, "Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville bir televizyonda yaptığı açıklamada, İslam'la Fransa arasında bir çatışma olmadığını, çatışmanın toplumun büyük bir bölümü ile radikal şiddet yanlıları arasında olduğunu söyledi. İsveç için de aynı şeyler geçerli." ifadesini kullandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2017'deki terör saldırısında 5 kişinin öldüğünü hatırlatan Löfven, "Son günlerde Fransa'da olanlar İsveç'te de olabilir. Şiddetle terörle sert bir şekilde yüzleşmeliyiz. Teröristlerin insanlık dışı amaç ve yöntemlerinin toplumumuzda yeri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

"Fransa Müslüman bir ülkedir"

İsveç devlet televizyonu SVT'ye çarşamba günü açıklama yapan Fransa'nın Stockholm Büyükelçisi Etienne de Gonneville, "Fransa Müslüman bir ülkedir. İslam Fransa'nın neredeyse en büyük dinidir. 4 ila 8 milyon arasında Müslüman Fransız var. Önce Müslümanlar bizi dinler. Fransa ile İslam arasında bir çatışma yok." ifadesini kullanmıştı.

Çatışma, Fransa, İsveç, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsveç Başbakanı Löfven: 'İslam ile İsveç ve Fransa arasında bir çatışma yok' - Son Dakika


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