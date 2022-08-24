İsveç Başbakanı Andersson: "PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz" - Son Dakika
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İsveç Başbakanı Andersson: "PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz"

24.08.2022 23:16
İsveç Başbakanı Andersson: "PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz"

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, 11 Eylül'de yapılacak genel seçimden sonra terör örgütü PKK'nın sözde paçavralarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Başbakan Andersson, devlet televizyonu SVT'ye yaptığı açıklamada, 11 Eylül'de yapılacak genel ve yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçim sonrasında kurulacak hükümete değinen Andersson, seçimden sonra terör örgütü PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmediklerini söyledi.

Andersson, "Bir terör örgütü olarak damgalanmış olan PKK'nın bayraklarını sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı şimdilik düşünmüyoruz. PKK bayrağı sallamaları hükümetin yararına bir şey değil." ifadelerini kullandı.

Sol Partililer, PKK paçavralarıyla poz vermişti

Sol Parti Milletvekilleri Daniel Riazat, Momodou Malcom Jallow ve Lorena Delgado Varas, Visby kentinde 7 Temmuz'da, terör örgütü YPG/PKK'yı simgeleyen bez parçalarıyla fotoğraf çektirip sosyal medyada paylaşmıştı.

Bunun üzerine Başbakan Andersson, Sol Parti milletvekillerinin terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla poz vermesini kınamıştı.

Andersson, İsveç'in resmi haber ajansı TT'ye verdiği demeçte, "PKK sadece İsveç değil Avrupa Birliği ülkelerinin de terör örgütü listesinde. Bu bayrakla poz vermek aşırı derece uygunsuz." demişti.

Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, PKK'nın elinde çok sayıda masumun kanı olduğunu belirterek, "PKK, 1984'te Olof Palme hükümeti tarafından terör örgütü olarak tanındı." ifadesini kullanmıştı.

Sol Parti milletvekillerinin görüntülerini "Kabul edilemez." olarak nitelendiren Johansson, partiye PKK eylemlerini bırakma çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

Eylül, İsveç, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç Başbakanı Andersson: 'PKK bayrağı sallayan Sol Parti ile ortaklık yapmayı düşünmüyoruz' - Son Dakika

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