İsveç, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardım yapacağını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardım yapacağını açıkladı

29.08.2022 12:54
İsveç, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardım yapacağını açıkladı

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya savaşından dolayı Ukrayna'ya 1 milyar kron (yaklaşık 93 milyon dolar) daha askeri ve sivil yardım sağlayacaklarını söyledi.

İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Rusya savaşından dolayı Ukrayna'ya 1 milyar kron (yaklaşık 93 milyon dolar) daha askeri ve sivil yardım sağlayacaklarını söyledi.

Magdalena Andersson, İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsveç'in başkenti Stockholm'de bir araya gelerek güncel konuları görüştü.

Görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Andersson, Ukrayna'ya yapılacak askeri ve sivil yardıma değindi.

Andersson, "Askeri savunma ve ülkenin yeniden inşası için sivil alanda kullanılmak üzere 1 milyar kron daha yardım yapmaya hazırlanıyoruz. Önceden yaptığımız yardımların bir benzeri olacak. Rusya savaşı hepimizi derinden etkiledi. Bunun bedelini de Ukraynalı siviller ödedi. Bundan dolayı da Rusya'yı kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Kuleba da savaş devam ettiği sürece daha fazla yardım ve silah isteyeceklerini kaydetti.

Ukrayna'nın güneyinde bulunan Rusya kontrolündeki Zaporijya Nükleer Santrali'nde oluşabilecek bir felaketin tüm dünyayı tehdit edeceği konusunda uyarıda bulunan Kuleba, "Rusya tüm dünyayı bir nükleer kaza riskine atıyor. Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilmesini talep etmek için hep birlikte baskı yapmalıyız." dedi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ise Ukrayna'ya verilen desteğin güçlü olduğuna ve İsveç'in gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında yer alacağına dikkati çekti.

İsveç hükümeti, 25 Mayıs'ta Ukrayna'ya 95 milyon avro askeri yardım göndereceğini duyurmuştu. Ukrayna'ya yüksek oranda askeri destek verileceği, gizlilik nedeniyle desteğin mahiyetinin açıklanmayacağı belirtilmişti.

İsveç, Ukrayna'ya daha önce 5 bin AT4 tanksavar silah, 5 bin çelik yelek, 5 bin askeri kask ve 135 bin askere yetecek hazır gıda göndermişti.

YORUMLAR
500
Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, 'Ruslara asla SİHA satmayız' sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, 'Ruslara asla SİHA satmayız' sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı Rus güçlerinden Harkiv şehir merkezine roketli saldırı Rus güçlerinden Harkiv şehir merkezine roketli saldırı
Kaynak: AA

Stockholm, Ukrayna, Rusya, İsveç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsveç, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardım yapacağını açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:24 Abdullah Gül, "30 Ağustos kutlamalarına katılmıyordu" iddialarına tepki gösterdi: Bütün milli bayramlara katıldım ve gurur duydum
13:42 AK Partili Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasındaki eşi Ünsal Ban, yurt dışına kaçmaya çalışırken Muğla'da yakalandı
13:23 İmam hatiplilerle ilgili sözleri sebebiyle tutuklanan Gülşen, ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı
13:16 Barça'nın yıldızı Aubameyang hayatının şokunu yaşadı! Evine giren 4 hırsız tarafından darp edilip, gaspa uğradı
13:07 Samsun'da iki kadın, "kıskançlık" sebebiyle saç saça, baş başa birbirine girdi! O anlar kameralara yansıdı
12:32 Oreo ürününde salmonella bakterisi var mı? Mondelez şirketi: Türkiye'ye gelen ürünler bahsi geçen üretim tesislerinden ithal edilmedi
12:25 Defne Samyeli, Abidin şarkısının klibinde elleriyle çikolata yedi
12:00 Rusya'nın en büyük hacker grubu Killnet, "Ruslara asla SİHA satmayız" sözleri sonrası Baykar ve Bayraktar ailesi için tehdit mesajı yayınladı
11:52 Kılıçdaroğlu, aradıkları aday profilini açıkladı: Egosuna yenik düşmeyecek, "Nereden çıktı bu 6'lı masa" demeyecek biri lazım
11:45 Ceza, rap dünyasını sarsan acı haberi verdi: Rapçi Selim Muran hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2022 14:58:36. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç, Ukrayna'ya askeri ve sivil yardım yapacağını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement