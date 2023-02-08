İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi - Son Dakika
Üye Girişi

İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

08.02.2023 19:20
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

İsveç polisi, başkent Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eyleme bu kez izin vermedi.

İsveç polisi, başkent Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eyleme bu kez izin vermedi.

İsveç'in başkenti Stockholm'de polise, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eylem için başvuru yapıldı. Stockholm polisi, söz konusu çirkin eyleme, "ulusal güvenliğe yönelik ciddi tehditlere neden olabileceği" nedeniyle izin vermedi. Stockholm Polis Sözcüsü Ola Österling yaptığı açıklamada, İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO ile provokatif eylem konusunda iletişime geçildiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı son eylemlerin ardından İsveç'e yönelik tehdit tablosunun değiştiğini aktardı.

Danimarka'daki Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) Partisi'nin lideri aşırı sağcı Rasmus Paludan, İsveç polisinden aldığı iznin ardından 21 Ocak'ta Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakarak, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) yönelik hakaret içerikli karikatürün yer aldığı poster açmıştı. Paludan'ın çirkin eylemine tüm dünya tepki göstermiş, birçok ülkede protestolar düzenlenmişti. - STOCKHOLM

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi İsveç bu sefer Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi İsveç bu sefer Türk büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi

Stockholm, Türkiye, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:21 Barış Civelek'ten güzel haber! Enkazın altından kendi imkanlarıyla çıktı
18:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sahada asker-polis göremedik diyenlere ağır sözler: Haysiyetsizler, namussuzlar
18:22 Enkaz altında kalan antrenör Mustafa Abak ve eşinden acı haber! Minik oğulları mucizevi şekilde hayata tutundu
18:17 Son Dakika: 10 ili vuran depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 9 bin 57'ye yükseldi
17:41 4 kişilik aile, 8 saat önce döndükleri Hatay'da depremde yaşamını yitirdi
17:42 Refakatçisi olmayan depremzede çocukların teslim edileceği yer ve irtibat numaraları paylaşıldı
17:46 SunExpress, deprem bölgesi kalkış ve varışlı uçuşlarını ücretsiz yaptı
16:40 Şehit oğlunun çoraplarını depremzedelere gönderen babanın sözleri yürekleri dağladı: Kutsal bir yere gitsin istedim
17:34 Hatay'da enkazdan kızının çıkarılmasını bekleyen baba, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
17:37 Uzman isimden korkutan uyarı: Kuzey Anadolu Fay Hattı'nda 6.5 üzeri deprem riski yüzde 95
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2023 20:01:39. #1.11#
SON DAKİKA: İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement