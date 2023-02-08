İsveç'in başkenti Stockholm'de polise, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eylem için başvuru yapıldı. Stockholm polisi, söz konusu çirkin eyleme, "ulusal güvenliğe yönelik ciddi tehditlere neden olabileceği" nedeniyle izin vermedi. Stockholm Polis Sözcüsü Ola Österling yaptığı açıklamada, İsveç iç güvenlik teşkilatı SAPO ile provokatif eylem konusunda iletişime geçildiğini belirterek, Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı son eylemlerin ardından İsveç'e yönelik tehdit tablosunun değiştiğini aktardı.

İsveç polisi, başkent Stockholm 'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına yönelik provokatif eyleme bu kez izin vermedi.

Kaynak: İHA

Stockholm, Türkiye, İsveç, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İsveç, bu kez Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin vermedi - Son Dakika

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