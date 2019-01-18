İsveç, Bütün Dini Okulları Kapatıyor, Vatandaşlık İçin Dil Şartı Geliyor

İSVEÇ'te 9 Eylül
2018'de yapılan genel ve yerel seçimlerden beri kurulamayan hükümet için bu sabah parlamentoda oylama yapıldı. Yerel saatle 09.00'da yapılan oylamada Sosyal Demokrat Parti
ile Yeşiller Partisi
'nin kurduğu koalisyon hükümeti parlamentoda güvenoyu aldı. Oylamada Sosyal Demokrat Parti ile Yeşiller ve Çevre Partisi 115 evet oyu kullandı. Diğer partilerden Merkez
Liberal ve Sol Parti 77 oy ile çekimser kaldı. Oylamanın sonuçlarına göre, hükümeti 2 parti kurulacak. Sosyal Demokrat Parti Başkanı Stefan Lövfen, yeniden başbakan olacak.
TÜRK VEKİL DEVAM EDECEK
Oylamanın geçebilmesi için Merkez Parti'nin sunduğu şartların içinde dikkat çeken iki madde vardı. Birincisi bütün dini okulların kapatılması, ikincisi ise İsveç
vatandaşı olacak kişilerin İsveççe öğrenip sınavdan geçmesiydi. Bütün şartları kabul eden Sosyal Demokrat Parti, oylamayı kazandı ancak partiye yakın sendikalardan büyük tepki aldı.
Türk kökenli milletvekili Sultan Kayhan
da meclisteki görevine devam edecek.